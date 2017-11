El albo sufrió, pero logró su cometido y ganó

Gimnasia y Tiro logró este domingo su cometido y comenzó a construir lo que para muchos es un futuro próspero. Eso sí, sufrió innecesariamente para adjudicarse la victoria frente a Crucero del Norte, al que superó por 4 a 2 en el Gigante del Norte, por la decimotercera fecha del Federal A, zona 4.

La eficacia, esa misma que en muchos partidos estuvo ausente en el albo, fue el arma que le permitió abrochar los tres puntos, pero la desconcentración estuvo cerca de arruinar todo lo bueno que hizo en la primera mitad.

Gimnasia arrancó certero, apenas se escuchó el pitazo inicial, Luciano Herrera, quien debutó como titular, se lanzó al ataque y fue derribado por Rodrigo Lechner.

Ariel Montero, de regular desempeño, no dudó y sancionó la pena máxima, la cual aprovechó Alejandro Toledo para marcar el primero del partido. Festejo en el Gigante y sorpresa para la visita.

El albo, con mayor claridad que su rival, sobre todo por el sector izquierdo donde Jontahan Medina, Fabio Giménez, Pablo Motta y Herrera, quien tuvo la libertad de moverse por todo el frente de ataque, hicieron una gran sociedad. También hay que destacar la gran labor de Mauricio Scaglia -la figura- en el medio campo, cortó y abasteció a sus compañeros. Era solo cuestión de esperar el segundo, que llegó a los 38’ nuevamente por Toledo, que con gran jerarquía definió de cabeza.

Crucero, sin respuestas, sintió el golpe, sobre todo cuando el local amplió la ventaja por Lucho Herrera (3-0).

Con un panorama muy alentador que indicaba que el partido estaba liquidado, Gimnasia se fue al descanso.

Esa superioridad cambió radicalmente en el complemento, porque el equipo de Héctor Rivoira salió con una actitud avasallante. Fue a buscar el descuento y lo consiguió, a los 23’, cuando Thomas Silvero capturó un rebote, sacó un remate rasante y la mandó a guardar. Dos minutos más tarde, José Vera, descontó (3-2).

Gimnasia incrédulo con lo que pasaba cayó en el desconcierto, de ganarlo con comodidad pasó a correr peligro de quedarse sin la victoria.

Crucero estuvo cerca de la igualdad, primero por un claro penal no sancionado de Zuvinikar a Marinucci y luego gracias a la intervención Mauro Leguiza, quien desvió un cabezazo de Dujaut.

Pero la tranquilidad llegó en tiempo adicional, Scaglia, habilitado por Ceratto convirtió el 4 a 1 definitivo.

La síntesis

GIMNASIA 4 CRUCERO 2

M. Leguiza (6) M. Cano (5)

J. Hereñú (6) R. Lechner (5)

G. Zuvinikar (6) R. Tucker (-)

A. Cazula (6) R. Zamponi (5)

J. Medina (6) S. Diana (4)

F. Giménez (7) L. Oviedo (5)

M. Scaglia (8) J. Vera (5)

M. López (5) L. Marinucci (6)

P. Motta (6) B. Perussato (5)

L. Herrera (6) H. Rivas (5)

A. Toledo (7) J. Cavallo (5)

DT: V. Riggio DT: H. Rivoira

Goles, PT: 3’ y 38’ A. Toledo (GyT), el primero de penal, 41’ L. Herrera (GyT). ST: 23’ T. Silvero (C), 25’ J. Vera (C) y 50’ M. Scaglia (GyT). Cambios, PT: 17’ J. Pérez (5) por Tucker (C), 24’ J. Dujaut por Perussato (C). ST: 18’ T. Silvero por Cavallo (C), 20’ López Macri por Motta(GyT), 29’ N. Ibarlucea por López (GyT), 34’ L. Ceratto por L. Herrera (C). Incidencias, ST: 47’ expulsado Dujaut (C).

Jornada: 13° fecha

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero (5)