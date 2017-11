Violencia entre dos familias en barrio Autódromo

Una animosidad manifiesta de larga data entre dos familias tiene en vilo a los vecinos de avenida Autódromo al 600.

Las partes enfrentadas, los Moreno y los Molina, donde incluso hay personas detenidas por más de tres meses por episodios vinculados con estas rivalidades barriales, no cejan en sus agresiones, algunas de las cuales llaman la atención por su crueldad.

Una fuente barrial consultada ayer dijo que las dos familias están enfrentadas a través de los hijos jóvenes, pero que nadie sabe a ciencia cierta el trasfondo de la enemistad, que está perjudicando de manera manifiestas a tres vecinos, quienes están purgando tres meses de detención por haberse involucrado en los hechos de violencia.

El sábado a la madrugada un grupo de personas atacaron con piedras y diversos elementos a la propiedad de Blanca García (madre de los Moreno), quien habita una vivienda de avenida Autódromo al 600, destruyendo vidrios y parte del techo.

Los ataques, según familiares de Blanca García, devienen de una vieja enemistad entre los hijos de ambas familias.

La informante aseguró ayer a El Tribuno que meses atrás uno de los menores de los Moreno atacó con un machete a un joven en una pelea barrial.

Ese episodio movilizó a los hermanos mayores del damnificado y poco después el padre del joven herido tomó cartas en el asunto.

Según una fuente, el abogado de los detenidos por violencia barrial pediría un juicio abreviado y un acuerdo entre las familias para evitar futuros roces.

La violencia entre ambas familias no tiene freno y los patrulleros policiales van y vienen, sobre todo los fines de semana, cuando el alcohol desinhibe a los protagonistas.

Ayer una sobrina de una de las partes dijo que esto empezó hace unos meses atrás y con la detención del padre de los Molina la cosa tomó un cariz inusual.

Al ser preguntada la joven sobre el porqué de sus aseveraciones, respondió que era una disputa entre adolescentes y otros no tanto, pero comenzaron a intervenir gente mayor y los brotes de violencia involucraron ya al vecindario completo.

Muchos le hallan razón a los Molina y otros a los Moreno.

Así está la cosa.

Hace unos meses hubo un ataque con bombas caseras, un acto de terror, ya que en casa de Blanca García hay niños que nada tienen que ver con estas cosas.

Desde entonces hay una consigna policial en la puerta, pero de nada vale porque la gente sube a las paredes de los vecinos y desde allí atacan la casa de sus rivales.

"Lo peor -dijo una vecina ayer-, es que la policía llega hasta donde se produjeron los daños, pero no va a la casa de quienes lo provocan, todos estamos en la misma bolsa, porque si estás de un lado sos enemigo de los otros y así no se puede vivir, no se puede llegar de noche. No tenemos por qué soportar esa situación tensa todos los fines de semana", graficó.

En tanto, el abogado de la parte acusada, Rodrigo Escovar, expresó ayer que mucho tiene que ver la detención del padre de estos chicos.

"Yo entiendo que debiera haber una mediación y ponerse de acuerdo para terminar con esta situación. Yo voy a pedir la libertad de mi defendido a cambio de garantías de seguridad para ambas familias, es una situación difícil pero no imposible", dijo.