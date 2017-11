Hay cinco buques oceanográficos en el área y se realiza una búsqueda satelital

El vocero de la Armada Argentina, capitán de navío Enrique Balbi, afirmó hoy que "hay cinco buques oceanográficos barriendo el área en donde se perdió el (submarino) San Juan", y aseguró que la corbeta Espora "realiza fotografías satelitales para hacer un rastrillaje por esa vía a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae)"

Asimismo, el buque de bandera noruega Skandi Patagonia, contratado por la Marina de Estados Unidos, zarpó hoy del puerto de Comodoro Rivadavia con equipos de última generación tecnológica, hacia la zona de búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace seis días. La nave especialmente acondicionada lleva un sonar de búsqueda lateral, una campana de salvamento que puede operar hasta los 250 metros en profundidad y un vehículo de operación remota desde la superficie para poder inspeccionar el fondo, que puede trabajar hasta los 1200 metros. Antes de partir, el coordinador y capitán de navío de la Armada Argentina, Gabriel Actis, informó en rueda de prensa en Comodoro Rivadavia que se calcula en "un día y medio o dos" la espera para poder estar en la zona de búsqueda, aunque aclaró que eso dependerá de "las condiciones del mar". Actis, submarinista y experto en rescates, detalló que "nos encontramos aún en la fase de búsqueda y es una manera preventiva de estar alistados con un medio de rescate ya cerca en caso de tener algún tipo de rescate".

La operación se realiza bajo el sistema Ismerlo (Oficina Internacional de Escape y Rescate de Submarinos), ya que la Armada Argentina pertenece al grupo, dijo el marino. El Skandi Patagonia, de 92 metros de eslora y que fue contratado por la Marina de los Estados Unidos para colaborar en la operación, se encaminará hacia una zona ubicada "al este del Golfo San Jorge, en el área norte, a unas 200 millas" de la costa, dijo el capitán de navío.

Actis añadió que otro buque, el Sofía 100, partiría del Puerto de Comodoro Rivadavia dentro de 72 horas porque “se está esperando que arribe uno de los aviones C17 que trae a bordo el mini-submarino, un vehículo de rescate que es el equipamiento que será montado a bordo”.

Asimismo se sumará una Cámara Hiperbárica “para hacer el traspaso bajo presión", dado que “en el caso de que los tripulantes hayan sido sometidos a presión se los mantiene en el mini submarino a esa presión y se los transfiere directamente a una cámara hiperbárica que está a bordo”.

El Sofía 100 es un remolcador de 72 metros de eslora que servirá, también, de apoyo, a las otras naves. “La parte más difícil del montaje del Sofia 100 es el dispositivo de bajada del submarino, que es un marco de hierro muy grande que se monta en la popa donde va colgado para poder llevarlo al mar y esto lleva un dispositivo de seguridad; por eso la demora de 48 a 72 horas”, puntualizó. Por otra parte, el secretario de servicios a la comunidad, comandante retirado del Ejército Rubén Palomeque, fue designado como enlace por parte de la intendencia con las tropas para coordinar acciones de asistencia. Los dos remolcadores del tipo "Supply" cuentan con una importante capacidad de maniobra y arribaron ayer al muelle de Comodoro Rivadavia.

"Contenedores especiales"

En tanto, la Armada de España envió hoy tres "contenedores especiales" para asistir en un eventual operativo de rescate del submarino, "estamos sumando todo el apoyo que nos piden, enviamos tres contenedores que ya están en tránsito hacia el país", aseguró esta tarde Alejandro Cuerda, comandante de la flota de submarinos de la Armada de España, al canal de noticias TN.

Según explicó Cuerda, estos "contenedores especiales" permiten al buque de rescate posicionado sobre el submarino en profundidad proporcionar a la dotación de supervivientes víveres, oxígeno, comida y medicamentos, entre otros materiales.

"Hoy mismo se ha confirmado la decisión de Argentina y se ha aceptado con total celeridad, hay que mantener con vida a la dotación", se esperanzó el oficial. Cuerda comentó que la Armada española se notició del incidente del ARA San Juan el viernes por la tarde gracias a una alarma internacional de submarinos. "Hay una organización internacional de intercambio de información de países con submarinos que lo que hace es coordinar la información sobre un evento como este", explicó y agregó que "se coordina todos los medios de rescate". "Toda la comunidad del submarino se une a una sola, en una sola alma, sentimos todo muy cerca, es una profesión de riesgo y por eso vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar", aseguró Cuerda y agradeció que este tipo de accidentes "afortunadamente no ocurre muchas veces".

"Toda la Marina y la Armada española y todos los ciudadanos estamos viviendo esto como hermanos, el dolor y el sufrimiento que tenemos es porque no se sabe donde está el submarino", aseveró y concluyó que "no hay que perder la esperanza".