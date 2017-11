Independiente inicia el camino a la etapa final del Federal

Independiente cumplió su objetivo de llegar hasta Olavarría con escasa ayuda y con unas ganas tremendas de seguir extendiendo su camino en el Federal femenino. Desde hoy jugará uno de los cuadrangulares semifinales del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CABB), donde se jugará la clasificación a la última instancia que definirá al campeón.

El plantel rojo partió de Salta el miércoles por la noche; ayer, pasadas las 20, llegó a su destino para debutar esta tarde frente a Ferro, el local, a partir de las 18. En tanto, desde las 20 jugarán Bolívar de Carlos Paz vs. Ben Hur de Rafaela, los otros integrantes del grupo B. El otro cuadrangular se disputará en Paraná, con la siguiente programación para hoy: a las 19, Ben Hur de Rosario vs. Andes Talleres y a las 21 Talleres vs. Montmartre.

Ambos cuadrangulares tendrán un incentivo extra, ya que serán dos los equipos que accederán a la instancia final y no uno solo, como se había anunciado al finalizar la fase regular. La CABB decidió que sean cuatro los equipos del interior del país que accedan a la etapa en la que se definirá al campeón; es por eso que primero y segundo de cada grupo seguirán en competencia y se unirán a los dos representativos de la Federación de Básquet del Área Metropolitana y Buenos Aires.

Independiente, dirigido por Pablo Crausaz, disputará el sábado su segundo encuentro de la zona B frente a Ben Hur, a partir de las 20, y el domingo cerrará su participación contra Bolívar, desde las 11. Las salteñas quieren dar el batacazo frente a rivales importantes; no es la primera vez que enfrentan esta situación y tienen elementos para dar la sorpresa.

Las chicas del rojo necesitaban $80.000 para cubrir los gastos del viaje hacia Olavarría. No consiguieron ayuda oficial y, como en instancia anteriores, debieron recurrir a la colaboración de familiares y amigos. “A todos los que nos ayudaron con mucho o poco le queremos agradecer. Las chicas persiguen un sueño y por el apoyo que recibieron pudieron llegar a Olavarría”, señaló Eduardo Tapia, presidente del club Independiente.