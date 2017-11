Pepe Muratore: “Una vez mi hija me dijo que era de cobarde renunciar y que debía llegar hasta el final”

José “Pepe” Muratore se puso nuevamente de pie al frente del club santo. Aún dolido por el fallecimiento de su hija Lorena, atendió a El Tribuno de manera exclusiva y descartó su alejamiento del club. Además, habló de otros temas, invitó a los jugadores que se quieren ir en diciembre que lo hagan ahora, dijo que el técnico Víctor Godoy no se irá y también se refirió a las inferiores.

¿Cómo sigue tu trabajo en Juventud Antoniana?

Estoy con más fuerza. Y me siento más fuerte después de lo que pasó con mi hija. Ella en una oportunidad, cuando se me cruzó la idea de renunciar a la presidencia, me dijo que no tenía que ser un cobarde y que debía llegar hasta al final. Son palabras que tengo muy grabadas y es lo que pienso hacer ahora.

Pero, ¿por qué querías renunciar?

Muchas veces lo pensé. Pero, te vuelvo a repetir, me siento apoyado por mi familia. Tengo una mujer de fierro que me acompaña. Y es para todos esos que me putean y me insultan cuando van a la cancha. Que te dicen de todo, como: “Muratore ladrón”. Yo les invitó ahora que vamos a convocar a la extraordinaria para completar los cargos, participen. Para que se presenten, para que así desde adentro vean cuál es la realidad del club y vean qué es lo que puede robar Muratore.

¿Cuáles son los pasos a seguir? Próximamente llamar a una asamblea extraordinaria para cubrir los cargos que faltan en cuanto a la conformación de la mesa directiva. Calculamos que lo haremos para dentro de 30 días. Es necesario volver a llamar a la reflexión y la solidaridad de todos los antonianos para que apoyen al club.

¿Qué opinás por el hecho de que la gente no quiere colaborar?

Yo lo veo en todos los clubes. Hoy la gente está cansada del Federal A, especialmente en los dos clubes salteños que participamos en esta categoría. Es tiempo de que alguno ascienda, Dios quiera que sea Juven tud.

¿Cómo está Juventud económicamente?

Administrativamente está bien. Se terminaron los problemas. Económicamente, la peleamos. Se les está debiendo a los jugadores un porcentaje del sueldo de septiembre y el mes de octubre, que se venció el 20 noviembre, justo cuando pasó lo de mi hija. Me reuní con gente del Gobierno y se comprometieron a seguir colaborando con los clubes. Seguramente vamos a tener novedades del subsidio, del cual tenemos dos cuotas atrasadas. Y eso va a servir para entregales a los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club.

¿Hay jugadores que se quieren ir del club?

Es lo que tengo entendido. Me llegó ese comentario de que en diciembre se van a ir. Yo les diría que nos sentemos, charlemos y que lo hagan ahora, para qué vamos a esperar hasta diciembre. Si no sentís la camiseta que estás defendiendo, es mejor arreglar y no esperar. Juventud nunca le quedó debiendo un peso a nadie.

¿Cómo es tu relación con el DT Víctor Godoy?

Perfecta. Es un hombre sanguíneo. Es una persona que a mí me gustó desde el primer día, por cómo trabaja. Es alguien que va de frente y que dice las cosas que siente. Por ahí se puede equivocar y te pide las disculpas del caso. Yo pienso que hay que respaldarlo. Hay que dejarlo trabajar. Vos sabes que el fútbol es resultado. Yo estoy seguro que vamos a cosechar puntos. Vamos a tener buenos resultados y eso le va la tranquilidad a Nazareno (el DT), para que trabaje más cómodo y más tranquilo.

Si los resultados no acompañan, ¿no hay riesgo de que se vaya?

No, no, ni cuando los resultados no lo acompañaron había peligro de su salida. Yo tengo la idea de que los proyectos tienen que ser largos. Y esta vez no va a ser la excepción.

¿De qué forma se generan los recursos en Juventud para el fútbol amateur?

Hay que hacer una especie de magia. Lo que se cobra del paseo de la familia se vuelca a las inferiores y los traslados, que es mucha plata. Juventud es uno de los pocos clubes que lleva a los chicos en una Trafic y no le cobra una cuota a los jugadores de las inferiores; todo se hace a pulmón. Lo que pasó con la tercera división la otra vez (no se presentó a trabajar), fue un error que quedó subsanado.