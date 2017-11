Del caballo criollo al cuarteto: conocé los proyectos más curiosos que aprobó Diputados

Cada vez que el fin del período ordinario acecha, se repite un clásico en la Cámara de Diputados: sesiones maratónicas donde se votan en paquete y sin debate decenas de proyectos consensuados, entre los que suele haber curiosidades y rarezas. A esa costumbre se suma, cada dos años, un factor: los legisladores que terminan su mandato no quieren despedirse del Congreso sin ver aprobadas sus propias iniciativas. En otras palabras, quieren dejar su “legado”.



Este miércoles no fue la excepción. La sesión terminó a las 3.44 de la madrugada del jueves y, más allá de la aprobación de leyes de la talla de la paridad de género, se votaron en paquete numerosas excentricidades.



Una de ellas fue la declaración del caballo de raza criolla como Caballo Nacional y Patrimonio Cultural de la Argentina. Ese proyecto fue convertido en ley y su autor fue ni más ni menos que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien en los fundamentos destaca que “durante la colonia y la independencia los caballos argentinos se pusieron la patria al hombro o, más literalmente, al lomo”.



Además, se aprobó y giró al Senado un proyecto de la kirchnerista cordobesa, Gabriela Estévez para declarar, también como Patrimonio Cultural, al cuarteto. Un género musical que, según consta en el texto, “tiene más de sesenta años de trayectoria en la provincia de Córdoba”. En paralelo, se declaró el 4 de junio de cada año como “Día Nacional del Cuarteto”, en conmemoración del primer baile de cuarteto transmitido por radio en la provincia.



No sólo los cordobeses se llevaron algo de la sesión de este miércoles: también los linqueños. Es que se aprobó un proyecto del bonaerense Sergio Buil (PRO) para declarar al partido de Lincoln como Capital Nacional del Carnaval Artesanal, por la celebración de esta festividad popular desde hace, como mínimo, 123 años.



El Día Nacional de la Mujer Deportista Argentina fue otro de los proyectos que avanzó el miércoles, a propuesta de la tucumana Nilda Carrizo (FpV-PJ). Será declarado -si el Senado lo aprueba- el 10 de agosto de cada año, fecha en que la nadadora Jeannette Morven Campbell -francesa nacionalizada argentina- ganó la primera Medalla de Plata olímpica femenina para nuestro país, en los JJOO de Berlín 1936.



La larga lista continúa con la declaración del Día Nacional del Médico Argentino, el 7 de marzo de cada año, en conmemoración a la fecha de nacimiento del neurocirujano y fundador del sanitarismo argentino Ramón Carrillo, en la provincia de Santiago del Estero. El autor del proyecto fue un oriundo de esa provincia, Cristian Oliva.



También aprobó la Cámara baja la institución del Día Nacional de la Protección del Agua, el 22 de marzo de cada año, en concordancia con la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas como Día Mundial del Agua. El proyecto pertenece al jujeño Guillermo Snopek (Justicialista), quien ahora podrá impulsarlo desde el Senado, donde resultó electo.



Se sumaron la declaración de Capital Arqueológica Nacional a la ciudad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, a propuesta del radical Eduardo Costa; y la institución de la Semana Nacional del Turismo Gastronómico, que se celebrará la cuarta semana del mes de octubre de cada año. Por último entre las curiosidades aprobadas se encuentra la declaración de la ciudad bonaerense de Balcarce como Capital Nacional del Turismo Automovilístico.

