Murió el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, padre de Andy

Este domingo, Andy Kusnetzoff informó que su padre falleció a sus 87 años. El periodista le dedicó un conmovedor posteo el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, donde lo despide recordando lo fuerte de su vínculo y confesó cómo atraviesa este doloroso momento personal.

"Nunca es tan oscuro como antes del amanecer…. Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte . Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional", comenzó escribiendo en una publicación de Instagram.

Más adelante señaló lo más duro de este despedida: "Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas", reconoció.

Kusnetzoff compartió con sus seguidores las anécdotas que vivió con su padre y destacó sus cualidades: "Desde chico escuchando “tu papá es el sexologo?” Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente , culto. Cálido y sabio", sostuvo.

Finalmente, el conductor expresó notablemente emocionado: "Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos. Gracias por todo lo que me diste. El amor , el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: Buenas noches coquito, buenas noches papá . Que descanses mi hijito . Que descanses papá", cerró.

Las reacciones al posteo de Andy Kusnetzoff

El periodista se centró en expresar sus emociones tras tener que despedir a su papá, y no reveló los motivos del fallecimiento del médico especialista en sexología. Sin embargo, se supo que cuando tenía 68 años había sufrido un ACV.

Rápidamente el posteo de Andy recibió miles de comentarios de solidaridad y amor, de amigos, colegas y sus fanáticos. Benjamín Vicuña fue uno de los primeros en escribirle: "Ese amanecer ya vendrá con un abrazo infinito. Te quiero". Diego Poggi le puso: "El abrazo más grande del mundo".

Por su parte, Marley le comentó: "Te mando un abrazo gigante. Tu viejo era lo más". Y su compañera de radio, Sofi Martínez le puso: "Del lado del Doctor K de la vida, siempre". Mery del Cerro, Diego Topa, Pedro Alfonso, Costa, Nati Jota, Fede Bal, Malena Guinzburg, Pico Monaco, fueron algunos de los famosos que se pronunciaron ante la noticia de su pérdida.

Quién era Juan Carlos Kusnetzoff

Hay que recordar que, Juan Carlos Kusnetzoff era médico sexólogo y columnista radial. Además recibió un título honorífico otorgado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES).

Además, era director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina (Universidad de Buenos Aires) y director del Programa de Sexología Clínica en el Hospital de Cínicas José de San Martín (UBA), donde también fue docente.

Kusnetzoff escribió numerosos libros, entre ellos: Andropausia, Toco y me voy, La mujer sexualmente feliz, El hombre sexualmente feliz, Gente sexualmente feliz y el útimo de ellos: Taxi, sexo y puro cuento. "Gracias a todos los que me acompañaron en la presentación de mi nuevo libro. Un día inolvidable", expresó en aquel momento.

Se mantenía muy activo en las redes sociales y su último posteo en Instagram fue el pasado 27 de marzo, donde expresaba su felicidad tras encontrarse con un amigo. Y hace exactamente un mes, compartió su último video en esta red social, donde se le veía muy concentrado explicando uno de sus temas de rutinas como sexólogo