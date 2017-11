Nuevos secretarios con metas de eficiencia y austeridad

El viernes se completó el recambio de funcionarios con la incorporación de los secretarios que forman parte del nuevo Gabinete. Este primer reemplazo masivo de funcionarios describe la urgencia del Gobierno provincial para abordar un plan de austeridad acicateado por las exigencias del Gobierno nacional de medida que contribuyan a bajar el déficit fiscal, y, sobre todo, por las dificultades planteadas en las cuentas de la administración local.

El gobernadorJuan Manuel Urtubeyencabezó la toma de juramento de los nuevos secretarios. También asumieron el Síndico General de la Provincia y la Fiscal de Estado.

En el acto Urtubey destacó la calidad de servidores públicos, que es común a los funcionarios que asumieron y que se suman a los titulares de cada cartera. “Tenemos que garantizar la prestación de servicios para que cada uno de los salteños tenga un Gobierno que pueda dar respuestas y también generar certezas en términos de futuro. Este es el gran desafío que tenemos por delante”, indicó el gobernador.

Enfatizó que los salteños tenemos muy en claro hacia dónde vamos. “La meta es que Salta profundice una política de Estado que garantice una mejor calidad de vida para la gente, un Estado más accesible, moderno y cercano con la comunidad”. Resaltó la decisión de facilitar articulaciones que permitan acercar posiciones entre empleador y empleadores y la asistencia integral a cada uno de los 60 municipios de la provincia, entre otros puntos.

Los que asumieron

Secretaría General de la Gobernación: asumieron como Secretarios Luis Gómez Almarás en Legal y Técnica y Horacio Zenarruza en Modernización del Estado.

Asuntos Indígenas y Desarrollo Social: Ricardo Echenique en Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario; Gabriela Ester Zenteno en Desarrollo Social, y Néstor Matías Ruiz de los Llanos en Protección Civil.

Ministerio de Economía: Diego Luis Dorigato Manero en Ingresos Públicos; y Luis Costa Lamberto en la Secretaría de Finanzas.

Ministerio de Gobierno: Héctor Miguel Calabró como secretario de Asuntos Municipales; Miguel Martín Avila en Relaciones Institucionales; Ana Carolina Geist en Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos,y Carlos Morello en Defensa del Consumidor.

Ministerio de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable: como secretario de Asuntos Agrarios, Matías Uriburu Austerlitz; de Industria, Comercio y Financiamiento, Francisco Alberto Lemos; como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, José Cornejo Coll; en Recursos Hídricos Fernando Luis Dángelo y en Trabajo y Empleo, Alfredo Batule.

Otros cambios

El periodista Juan Pablo Rodríguez, quien se desempeñaba como ministro de Gobierno, es el nuevo delegado del gobernador en a Casa de Salta

El ex ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero asumió como síndico general de la Provincia, cargo que ocupaba Nélida Maria Maero de Ceriani.

Horacio Zenarruza dejó de ser secretario de Atención Ciudadana y es el secretario de Modernización de Estado.

El ex ministro Luis Gómez Almarás deja su trabajo con las comunidades originarias y es el secretario Legal y Técnico, en la Secretaría General de la Gobernación.

La ex ministra de Justicia y Derechos Humanos Pamela Calletti quedó como la nueva fiscal de Estado, en reemplazo de Mónica Leonetti. La eficiente Carina Iradi fue reemplazada como secretaria de Defensa del Consumidor por el representante de Libres del Sur, Carlos Morello, quien no pudo alcanzar una banca en la Legislatura. El ex candidato a concejal Matías Assenatto quedará como titular del Registro Civil, cargo que ocupaba en reem plazo de Mónica Antacle.