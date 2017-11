Alfombras, acogedoras y elegantes

¿Te gustan las alfombras, pero no estás seguro cómo decorar con ellas? Hay algunas ideas para no gastar de más y crear un espacio único que te identifique.

Podemos cambiar los ambientes completamente con tan solo usar alfombras pequeñas o baldosas de tela para usar como alfombras, lo cual nos ahorrará mucho dinero ya que las alfombras grandes a veces pueden resultar caras, dependiendo del diseño. La ventaja de usar alfombras pequeñas para decorar es que puedes crear diferentes patrones de los colores que prefieras y que vayan de acuerdo a la decoración general de la casa o a la pintura de las paredes, lo que no se puede hacer con las alfombras grandes.

Para decorar el interior de tu casa con alfombras variadas, precisarás los siguientes elementos: alfombras pequeñas o baldosas de alfombra; cinta adhesiva para alfombra o doble cara; cinta métrica; lápiz o tiza. Luego de que tengas pensado el diseño que te gustaría formar con las alfombras que tienes, mide con la cinta métrica donde deseas ubicar tus alfombras y traza las líneas con tu lápiz para que no te queden mal puestas.

Las alfombras persas y su significado: la naturaleza es una de las mayores fuentes de inspiración, a través de las representaciones de árboles, flores, pájaros y nubes. También pueden tener conceptos alegóricos como cielos y jardines del paraíso o descripciones del Corán. La alfombra-jardín es una representación del paraíso en el mundo tangible. La complejidad macrocósmica es representada en un objeto terrenal a través de los nudos que configuran el tapiz.

Coloca la cinta primero en la alfombra, para luego pegarla al suelo. Vas pegando de la manera que prefieras para crear justo la decoración que quieres y que no se muevan al pisarlas.

Para encontrar ideas sobre cómo decorar con alfombras, deja que la inspiración llegue de la decoración que tienes en tu casa y de esta forma será más fácil crear una decoración armoniosa.

Puedes comprar las alfombras pequeñas al por mayor, de esta forma si deseas llenar toda tu sala con alfombras te saldrá más económico.

Atención a los errores

Hay seis errores comunes al decorar con alfombras, pero todo tiene solución.

Una alfombra de buena calidad, con un patrón llamativo y colores que complementen la decoración puede ser la mejor pieza para completar el espacio. Pero después de estudiar las opciones y comprar la alfombra perfecta, no cometas uno de los errores comunes al acomodarla en tu hogar.