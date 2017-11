El mensaje de D’Onofrio a Russo tras la derrota de Lanús en la final: “Todo vuelve”

La herida de River Plate por la derrota y posterior eliminación con Lanús en la Copa Libertadores aún no cicatrizó y la herida continúa supurando. Hoy, cuando apenas pasaron un puñado de horas de la caída del granate en la final ante Gremio, el presidente millonario Rodolfo D’Onofrio le envió un fuerte mensaje a su par Nicolás Russo en referencia a su ya famosa frase de “a llorar a la iglesia” luego de la polémica semifinal ganada por los de Jorge Almirón.

“Creo que (la derrota) le va a enseñar al presidente de Lanús que al hincha lo tiene que dejar en la casa y no tiene que hacer declaraciones que son desafortunadas porque todo vuelve en la vida, y creo que uno cuando es dirigente tiene que siempre tener un respeto enorme por el rival, por la otra hinchada y ser humilde. Nunca hay que perder eso y creo que el presidente de Lanús después de lo que ocurrió anoche debe haber aprendido”, lanzó D’Onofrio a Infobae.

El presidente de River, que el próximo 3 de diciembre buscará la reelección en las elecciones que se celebrarán en el estadio Monumental, agregó sobre la definición de la Copa: “Me sorprendió el primer tiempo de Lanús porque tiene muy buen fútbol y tiene un técnico que siempre lo hace jugar de una determinada manera pero se encontró con un equipo de una calidad bárbara. Hay jugadores en Gremio espectaculares; la definición del segundo gol fue de un crack total”.

El factor Gallardo en su decisión de ir por la reelección

“Tuve dudas en presentarme porque cuando vos estás en un lugar tenés que tener muchas ganas, no dudé de las ganas pero tenía que reafirmar que teníamos un proyecto, que había algo para adelante, que teníamos más cosas para hacer, que había más de todo, más River, más fútbol y también esperando la sensación que iba ateniendo de Marcelo Gallardo porque es un pilar muy importante, es un líder importante y también quería ver si estaba conmigo en tener un proyecto para continuar lo que estábamos haciendo y lo encontré y nos pusimos de acuerdo. Ahí reafirmé que iba a continuar por más fútbol, por más club, por más instituto y solidaridad. Cuando hablé con Gallardo se me fueron las dudas”.

La permanencia del Muñeco

“Gallardo sigue después de que hablamos y conversamos del proyecto que quiere, no sólo para escuchar el coro de su apellido por parte de la gente. Luego de que yo oficialicé mi candidatura vino a verme y me dijo que seguía pero tuvo un acto que lo pinta de cuerpo entero: Habló con los cuatro candidatos y les dijo que seguía, no usamos ni él ni yo la decisión que él había tomado”.

El aprendizaje de su primer ciclo como presidente

“Que el poder es para dar servicio. Que cuando sos presidente tenés unas obligaciones inmensas pero que no hay que olvidar que sos uno más pero con más responsabilidad. Reafirmé que no estaba equivocado cuando mis amigos me decían si yo estaba loco por meterme en el fútbol y yo les dije que en cualquier lugar, para los que tenemos una actitud voluntariosa de hacer algo, de que se puede hacer, hay que hacerlo para sacar a los ladrones y a los incapaces de los lugares donde se manejan las cosas”.

El sueño del nuevo estadio

“Queremos reformar el Monumental y ahí creemos que el país nos va a ayudar porque para hacer la obra que queremos necesitamos que la inflación baje y que el costo argentino, es decir aquello que signifique ir a pedir un crédito en el exterior, sea un crédito a tasa baja y no a la tasa castigo que tenía Argentina hasta ahora porque ahora somos un país creíble”.

“Tenemos para ofrecerle al socio el menú de decisiones: desde la reforma del Monumental a hacer el Monumental en el mismo lugar donde está hoy pero moderno, con 85 mil plazas sentadas, techadoà estamos terminando el anteproyecto y el proyecto, tenemos el análisis de costo de esa obra a la que sólo le faltan temas logísticos”.

“En marzo se trasladarían las instalaciones de Tiro Federal y ahí llevaríamos el Instituto River porque yo no puedo dejar a los chicos sin clases durante un año”.