Docentes y alumnos rechazan la suspensión del dictado de carreras de nivel superior

Docentes y alumnos de Jujuy rechazaron hoy un plan oficial presentado el jueves por el gobernador gerardo Morales, que suspende al menos por un año la inscripción en cinco carreras del nivel educativo superior, con el argumento de que es "poco serio" y no genera un avance en la "calidad" de la educación, afirmaron autoridades de Institutos educativos.

El plan, lanzado por Morales, y la ministra de Educación, Isolda Calsina, considera que el sistema de formación docente provincial "está desequilibrado" con un "exceso de inscriptos" y "tiene como finalidad regular, ampliar y fortalecer otras carreras" en Institutos de Educación Superior (IES).

Normando Avendaño, rector del IES Nº2, al que asisten jóvenes de la Quebrada de Humahuaca, sostuvo hoy en dialogo con Télam, que no hubo un "estudio serio" por regiones para elaborar el plan "Mejora Institucional del Sistema Formador Provincial", es decir vinculado a la diferencia de la cantidad de egresados en las distintas zonas.

"Sacan a los profesorados porque consideran que hay muchos egresados sin trabajar, pero en el caso de la Quebrada de Humahuaca los nuevos docentes se insertan en instituciones y hasta emigran al sur", sostuvo Avendaño.

El rector aseguró que aunque se les avisó que los llamarían para discutir un plan de reforma, eso no ocurrió, y los sorprendió el anuncio de la resolución que implementa el programa, el cual jugará en contra de la formación de los jóvenes ya que se agregarían más tecnicaturas.

"La provincia no está preparada para darle la posibilidad de manera independiente al técnico, lo que también le va a generar un problema al joven el día de mañana cuando busque insertarse en el ámbito laboral", señaló y explicó que en el caso de los profesorados el título es nacional.

Otro punto criticado por la autoridad educativa fue el momento en que se realizó el anuncio, ya que "en octubre siempre hemos dado a conocer las carreras y estamos en noviembre y no sabemos que es lo que vamos a dictar el año que viene", concluyó.

Los centros de estudiantes del IES 2 marcharon en la tarde de ayer junto a docentes en Tilcara y Humahuaca en protesta contra la reforma, y en la capital provincial hubo una multitudinaria movilización en la que participaron alumnos, docentes de otros Institutos de Enseñanza Superior, y organizaciones políticas y universitarias.

"Queremos un gobierno democrático que nos invite al dialogo y la toma de decisiones colectivas. No a los decretazos"; "No se mejora recortando, se mejora invirtiendo"; y "abajo la reforma educativa", fueron algunas de las consignas escritas en carteles con los que se movilizaron los docentes.

Las carreras a suspender son de educación inicial, primaria, educación física, ciencias de la administración, ciencias políticas y economía, y los docentes involucrados cumplirán "funciones de investigación, acompañamiento en el programa escuelas y capacitación permanente", con garantía de cargo y salario, según precisó el gobernador Morales.

El gobierno aseguró que la decisión de avanzar en la reforma se debe a que "hoy no hay cupo para incorporar a quienes se van recibiendo" y "un docente tiene que esperar no menos de 9 años" para entrar al sistema educativo.