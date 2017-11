Pellegrini derrotó a Peñarol y es puntero, Juventud frenó a Primavera

Un nuevo líder tiene la Copa de Oro y se llama Pellegrini: el cuadro de Villa Cristina venció a Peñarol y quedó, por ahora, como único puntero.

El adoquinero golpeó de entrada, ya que a los seis minutos, Adolfo Gordillo conquistó el 1 a 0 frente al mirasol. Lejos de bajar la intensidad, Pellegrini aumentó diferencias a los 34’ por intermedio de Maximiliano Mompó y a los 43’, Ángel Varela puso el 3 a 0. Pero en el último minuto de la primera etapa, Lucas Guerra marcó el descuento para el mirasol.

En el complemento, peye controló las acciones y Peñarol se quedó sin ideas para tratar de revertir la historia frente a un equipo que logró una gran remontada en la tabla.

Pero el que perdió la gran oportunidad de meter presión fue Villa Primavera, que cayó 1 a 0 como visitante frente a Juventud Antoniana, que ahora se mete de lleno en la conversación en la Copa de Oro.

Nicolás Pérez, a los 32’ del primer tiempo, marcó el único tanto para el santo, para quedarse con tres puntos de oro.

Por otro lado, dos que siguen en el fondo de la tabla son Mitre y Gimnasia y Tiro, quienes ayer igualaron 2 a 2 en el estadio Miguel Pascual Soler. El albo lo ganaba 2 a 0 por los goles de Matías Macoritto y Juan Pereyra; pero el ciclón lo empató gracias a los tantos de Carlos Diez y de Agustín Aguilera.

Duelo por la punta

La villa se medirá esta noche, a las 21.30, con Central Norte, en un duelo clave, ya que el ganador se transformará en único líder en esta Copa de Oro.

San Antonio, con Martín Martos como entrenador, tiene como objetivo quedarse con esta fase para lograr la clasificación al próximo Federal C; mientras que Central Norte, con muchos chicos, intentará volver a quedarse con el título, tal como lo hizo en el 2015.

Las posiciones:

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

Pellegrini 11 5 4 2 26 15 19

San Antonio 10 6 4 0 14 9 18

Juventud 11 4 5 2 15 11 17

C. Norte 10 5 2 3 19 18 17

Primavera 11 4 4 3 13 12 16

Gimnasia 11 2 3 6 16 21 9

Peñarol 11 2 3 6 15 26 9

Mitre 11 1 5 5 13 19 8

Para hoy, a las 21.30

San Antonio vs. . Norte

La que viene (12ª Fecha)

Central Norte vs. Juventud

Peñarol vs. San Antonio

Pellegrini vs. Mitre

Vª Primavera vs. Gimnasia