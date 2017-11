Moria Casán enojadísima con Caras por la tapa de su gala

Revista Caras festeja su 25º aniversario y, como acostumbra, realizará una gala para destacar a grandes figuras que luego posarán para su tapa.

En esta ocasión, Susana Giménez y Mirtha Legrand serán las agasajadas, y posaran para la edición vestidas de plateado junto a diferentes mujeres de renombre con looks en rojo.

Moria Casán fue una de las elegidas para acompañar a las divas y, furiosa, decidió no ir.

“Me invitaron pero no voy. Yo no hago cortejo vestida de rojo. Yo si voy, voy vestida con arcoiris porque soy una drag, soy una mujer hermafrodita, soy un gran puto. Yo no estoy enojada, pero papito, ubicate, cómo voy a hacer yo, una mujer que prácticamente inventó todo, una mujer rupturista, hacerle el cortejo a Susana Giménez y Mirtha Legrand vestidas de plateado y todas las demás de rojo. ¿Perdón? ¿Excuse me?”, disparó Moria.

Enseguida, Casan aclaró: “A la Legrand puede ser, pero a Giménez no. Si yo voy en el medio de arcoiris sí, pero mirá si yo voy a ir de corte vestida de rojo, que se ubiquen. No cuenten conmigo”.

Además, se conoció el audio que la diva le envió a Héctor Maugeri, vicedirector de la revista. “Yo soy vanguardia para estar haciéndole cortejo a una mujer que cuando me presenta a mí me lee, divina, todo lo mejor, no me comparo, soy otra cosa. Que les hagan cortejo todas esas de felpudo”.