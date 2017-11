Casi la mitad de las personas perdidas son chicos de institutos de menores

Del total de personas que figuran como perdidas, desaparecidas o fugadas en el Registro Provincial de Personas Extraviadas, casi la mitad son chicos que huyeron de los centros de atención a jóvenes en conflicto con la ley. Para tener una idea general: el 31 de octubre había 52 personas registradas, de las cuales 21 eran chicos internos de los institutos provinciales.

"No es algo que la Policía pueda solucionar con salir a buscarlos, encontrarlos y restituirlos al centro, porque muchos a las pocas horas o a los pocos días vuelven a fugarse. Es una problemática mucho más compleja en la que deben estar involucradas otras áreas", observó el ministro de Seguridad, Cayetano Oliver.

Para actuar con más celeridad en estos casos, "pedimos a las autoridades de los centros la mayor información sobre el chico y, en general, la búsqueda se orienta en un primer momento al entorno familiar o social que posee", explicó Justo Adolfo Martínez, director de la Unidad de Análisis Criminal, donde llevan el registro.

La situación es más complicada aún porque algunos "chicos tienen problemas como, por ejemplo, alguna adicción; en esos casos muchos se fugan no para volver a sus casas sino para regresar el entorno donde pueden conseguir o consumir estupefacientes", añadió.

Otros, en cambio, lo que quieren es regresar a sus casas "y cuando vamos a buscarlos las familias los ocultan, entonces la búsqueda se prolonga".

En la ciudad de Salta existen el Hogar de Tránsito (que alberga a mujeres de 16 y 17 años) y el Centro N´1 de Castañares que aloja a varones de 16 y 17 años. En Cerrillos funciona el Hogar Michel Torino, para varones de 14 y 15 años.

"Tenemos estudiadas las zonas de influencia y también algunos casos de chicos que reinciden en la fuga; esta información es muy importante para ubicarlos en el menor tiempo posible", añadió Martínez.

Cifra dinámica

Cuando amaneció, el 31 de octubre, en el Registro Provincial de Personas Extraviadas había anotadas 53 personas. A media mañana ese número bajó a 52, luego de que se encontrara a una mujer cuya ausencia había sido denunciada en Metán. Horas después se sumó una nueva denuncia. Así es de dinámico el registro.

Por día, a nivel provincial, se realiza un promedio de nueve denuncias de personas que faltan a su hogar. La investigación posterior termina definiendo está extraviada (es decir, está perdida, quiere regresar a su casa pero no sabe cómo hacerlo), fugada (se fue y no quiere regresar) o desaparecida (no se sabe el motivo de su ausencia).

Denuncia inmediata

Si alguien falta de su hogar, la denuncia tiene que ser inmediata. No hay que esperar ningún plazo para avisar a la Policía para que empiece la búsqueda. Incluso si en la sede policial no quieren tomar la denuncia, se puede llamar al 911 y con eso la búsqueda comenzará de inmediato.

"Simplemente con llamar al 911 se activa el protocolo. No hay que esperar ningún tiempo; ese mito lo estamos tratando de desterrar porque lo único que sucede es que se pierde tiempo", remarcó el ministro.

Apenas se denuncia se pone en marcha un protocolo con 30 pasos que se deben cumplir en las siguientes 12 horas, para tratar de ubicar lo antes posible a la persona, explicó.

El temor es que corra riesgo la vida de la persona extraviada y por ello la urgencia para actuar.

Esos 30 pasos incluyen no solo a toda la Policía; también hay acciones que deben ser coordinadas con otros organismos, como por ejemplo Migraciones, si la persona puede ser sacada o tiene intenciones de salir del país; fuerzas de seguridad de otra provincia por si se sabe que tiene contactos; las áreas de trata de persona, etc.

"A veces recibimos una denuncia de cinco renglones y allí nos faltan muchísimos datos que son importantísimos para la investigación, como por ejemplo, los datos filiatorios de la persona extraviada, sus características, si tiene tarjeta de Saeta, así como revisar los elementos que se llevó. Por ello estamos haciendo capacitación y publicaciones con estas recomendaciones", dijo el subcomisario Gustavo Gerardi, de la Unidad de Análisis Criminal.

Menores y mujeres

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre hubo 2.837 denuncias de personas extraviadas, de las cuales 2.785 fueron encontradas. El 29% son personas mayores de edad y el 71% menores. La mayoría de las personas ausentes de su hogar eran mujeres: 61% contra el 39% que eran varones.

El sábado es el día en que más cantidad de denuncias de personas extraviadas se registra.