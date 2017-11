El partido que ganaba Lille 1 a 0 y fue suspendido, comenzará a 0 a 0

Touré marcó el 0-1 para el Lille; la tribuna lo celebró con todo y la valla cedió. Varios hinchas quedaron heridos pic.twitter.com/yc8UTBgubZ — Papi Díaz (@DiazPapi) 30 de septiembre de 2017

La Comisión Disciplinaria de la Federación Francesa de Fútbol resolvió que el partido que el Lille dirigido por Marcelo Bielsa estaba ganando por 1 a 0 ante Amiens y se suspendió por desmoronamiento de una tribuna vuelva a empezar desde el minuto cero, pero con el marcador 0-0.

La decisión va en principio contra los usos y costumbres de aplicación de la FIFA, ya que no está entre sus resoluciones habituales volver a jugar de arranque partidos que se suspendieron.

Los hechos se sucedieron el 30 de septiembre último, cuando el equipo de Bielsa marcó el 1 a 0 ante Amiens, en cancha de este último, a los 16 minutos del primer tiempo, a través de Ballo Toure, y en ese instante se produjo el derrumbe de u sector de la tribuna local, registrándose un total de 29 heridos.

El partido fue suspendido y recién hoy salió el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Federación, que resolvió jugar íntegramente el encuentro y por ende volver al resultado original de 0 a 0.

El argumento de la Comisión Disciplinaria para tal resolución fue que las autoridades de la Prefectura de Francia habían habilitado esa tribuna, por lo que el club Amiens no puede ser responsabilizado de lo ocurrido, y para fortalecer ese argumento tampoco hubo sanción alguna para la institución anfitriona.

El director general del Lille, Marc Ingla, anticipó que respetará la decisión de la Comisión Disciplinaria y su club aceptará jugar el partido de nuevo, aunque todavía no está resuelta la nueva fecha de realización.