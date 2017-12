Leo Gutiérrez: “No creo que Manu Ginóbili sea el mejor deportista argentino de la historia”

Mencionar a Leonardo Martín Gutiérrez es referirse nada más y nada menos que al crédito local más alto de la Generación Dorada de básquet, con tantos títulos que se necesitarían más páginas en la edición de hoy para mencionarlos uno por uno.

Su enorme jerarquía coincide con su altura de 2 metros y desde su debut del 10 de diciembre de 1993 (hoy se cumplen 24 años), en Olimpia de Venado Tuerto, hasta su retiro, el 13 de mayo de este año en Peñarol de Mar del Plata, Leo consiguió tantos logros personales como grupales en sus diferentes clubes y especialmente en el seleccionado nacional.

Hoy es el comandante del mil rayitas, equipo que anoche se enfrentó a Salta Basket. Recién arribado a la provincia y previo a ese duelo con los infernales, Leo Gutiérrez tuvo un mano a mano imperdible conEl Tribuno.

Al no ser una provincia tradicional en la disciplina, ¿te sorprendió la llegada de Salta Basket a la Liga Nacional?

Me pareció muy bueno, porque a la competencia le hace muy bien. Pese a no ser una provincia muy ligada al básquet, me tocó venir con la Selección y siempre se llenó la cancha.

¿Extrañás jugar el torneo o te queda cómodo el traje de técnico?

Estoy muy tranquilo en mi rol. Seguro que extraño correr al lado de mis compañeros, pero antes de dejar de jugar, lo analicé bastante.

Tu despedida fue muy emotiva y la gente de Peñarol te idolatra, pero los resultados mandan, ¿sos consciente de eso?

Sé que el trabajo del entrenador depende de los resultados y tienen que acompañar, porque en caso contrario habrá que dar un paso al costado, pero no pienso en eso.

¿Cuál fue el entrenador que más te marcó?

Tuve la suerte de tener muchos y muy buenos, pero hay tres que fueron los mejores para mí, como Rubén (Magnano), Julio (Lamas) y Sergio (Hernández).

¿Cómo ves a Sergio Hernández en esta nueva etapa con la Selección?

Realmente muy bien. Tiene muy buenos jugadores y Sergio es un tremendo entrenador. Pienso que va a obtener buenos resultados.

Argentina cuenta con jugadores de la Liga Nacional como Gabriel Deck, ¿notás un constante crecimiento en la competencia por la calidad de los deportistas?

Cada año que pasa es más competitiva la Liga Nacional y hay muchos equipos que esta temporada van a pelear el campeonato.

En cuanto a Gabi Deck, te puedo decir que es un caballo. Tiene una gran personalidad que demuestra en el campo de juego. Este año, además, incorporó tiros de tres.

Te habrán preguntado muchas veces, pero ¿qué significa para vos haber sido parte de la Generación Dorada?

Siento mucho placer. Haber compartido el seleccionado con jugadores muy exitosos fue increíble, especialmente porque casi siempre estuve en Argentina.

¿Por qué la mayor parte de tu carrera fue en el país?

Porque no tomé las chances que tuve para irme y preferí respetar los contratos que tenía y no me arrepiento.

¿Te sorprende que Luis Scola y Emanuel Ginóbili sigan jugando?

No, porque sé que es lo que quería Luis, en el caso de él. En cuanto a Manu por ahí a algunos les sorprende su nivel, pero es un jugador extraordinario.

Muchos dicen que Manu es el mejor deportista argentino de la historia, ¿coincidís?

Es difícil, no creo que sea el mejor porque hay muchos y muy buenos. Sin embargo, estoy seguro que está entre los cinco mejores y siempre va a integrar ese top, por todo lo que hizo y lo que ganó.