Pellegrini, con la frente alta: Acuña felicitó a su plantel y Pérez deseó el ascenso de Central

Pellegrini se quedó en los umbrales del objetivo del ascenso. Y, pese a estar muy cerca de jugar una final por primera vez en su historia, la desazón de sus protagonistas se mezcla con el orgullo porque murieron de pie y haciendo una enorme campaña que sorprendió a propios y a extraños.

El arquero Gustavo Pérez, el DT Federico Acuña y el defensor Facundo Girón coincidieron en esa sensación.

El Gato, responsable en el segundo gol del cuervo, quien además pateó con displicencia el penal decisivo que fue a parar a las manos de Maino, se lamentó por la derrota, se justificó por el insólito segundo tanto, pero, a su vez, felicitó a Central Norte y le deseó el ascenso, en charla con El Tribuno.

“Nos condicionó el primer gol, no esperábamos que nos conviertan tan temprano. El gol fue una jugada atípica, jamás pude ver la pelota porque me dio el sol que justo había salido después de la lluvia, me quedé con la referencia del que iba a cabecear. Cuando me di cuenta se metió”, se justificó el guardavallas tucumano, para luego ahondar: “No hay que lamentarse y hay que felicitar a Central por el desgaste que hizo, esperemos que este sea su año por el club, que viene años peleando el ascenso. A un equipo grande le jugamos de igual a igual, no se la llevaron de arriba. Estoy contento por la campaña que hicimos, pero hay que replantearse muchas cosas, el año que viene tenemos Copa Argentina”, puntualizó el “uno”, que pese a manifestar en la previa que se retiraría, abrió una puerta a una posible continuidad. “Ellos ganaron a lo Central, espero que ascienda por toda la gente que acompañó”, se despachó.

En cuanto a su futuro, el arquero sostuvo que “sería bueno mantener la base porque crecimos a pasos agigantados. No tengo pensado seguir, estoy dolido por la forma que se dio, hubiese sido lindo coronarlo con un ascenso. No se pudo”.

Por su parte, Federico Acuña, entrenador de Pellegrini, destacó: “Hemos luchado, hemos armado un plantel local haciendo una gran campaña. Hubo mucho mérito, pero un sabor muy amargo por la eliminación. Estábamos muy confiados de que podíamos pasar, pero ellos no fueron superiores teniendo en cuenta el partido de ida. Les dije a los jugadores en el vestuario que estaba orgulloso de ellos, que hicieron un gran torneo. El fútbol te da estos cachetazos, pero hay que sobreponerse rápido”.

Botín Girón, exdefensor de Juventud, fue uno de los que se mostró más compungido tras la eliminación por penales y le manifestó a este matutino su sensación de “bronca porque no merecíamos esto. Son cosas del fútbol, duelen, hay que salir adelante rápido porque este grupo se bancó cosas que muchos no saben. Es una tristeza enorme que le pega muy fuerte al grupo”. En relación con la polémica expulsión de Esparza, Girón dijo: “El árbitro se puede equivocar. Nos vamos con la frente en alta, nadie nos tiene que decir nada, hicimos historia en el club, nos hubiese gustado seguir haciéndola. Ahora a seguir trabajando, esto tiene que seguir”, se consoló.