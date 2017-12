Salta Basket cayó sobre el final, en el Delmi, ante Peñarol

Salta Basket perdió este sábado en la última jugada del partido ante Peñarol de Mar del plata en el estadio Delmi, por 79 a 77 y tras sus dos primeras presentaciones como local, ahora tendrá que viajar a Comodoro Rivadavia, donde se enfrentará ante Gimnasia y Esgrima, el próximo miércoles.

Los infernales llegaron a su segundo duelo, tras la derrota en el debut ante Weber Bahía, también en condición de local, y necesitaba cambiar la imagen, pese a que el lunes pasado el equipo salteño había tenido una aceptable actuación.

Sin embargo, en el primer cuarto dominó el mil rayitas, de la mano de Steffphon Pettigrew y Martín Leiva. Se llevó el parcial inicial por 17 a 9.

Las buenas actuaciones en los primeros minutos de los marplatenses no se centraron solo en dos jugadores, sino que además la constante rotación le dio resultados al técnico Leonardo Gutiérrez.

En el segundo cuarto, el equipo de Ricardo De Cecco comenzó a reaccionar, con una buena producción de Ricky Harris y Alejandro Zilli, entre otros. Salta Basket se quedó con el cuarto (18-17), pero no pudo dar vuelta el partido porque Peñarol tampoco se quedó y Pettigrew continuó fino en sus tiros.

Los planteles se fueron al descanso con el resultado favorable a la visita por 34 a 27, que logró anotar seguido en los segundos finales del primer tiempo.

Salta Basket no quiso volver a la cancha dormido y por eso arrancó con todo el complemento. Lo de Harris anoche fue más que destacado y en el tercer cuarto logró llegar a los 20 puntos en su acumulación de tres períodos. Logró empatarlo por primera vez, pero un triple en los últimos segundos le devolvió la ventaja a Peñarol. El cuarto fue 26 a 22 para el equipo local (56 a 53 a favor de los visitantes).

Los últimos diez minutos fueron a todo o nada para ambos conjuntos que iniciaron su temporada en la Liga Nacional con derrotas.

Como en los tramos dos y tres, los Infernales dominaron mayoritariamente el último tramo y logró lo que en ningún otro período pudo: dar vuelta el partido.

El representativo salteño se impuso con autoridad y el mil rayitas pudo haber sentido el golpe ante el crecimiento del local, pero continuó buscando el triunfo y otra vez se hizo de ida y vuelta, pero Peñarol tuvo una última y definitiva jugada que le dio la victoria, por 79 a 77.