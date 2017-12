Un toque dejó a Cístola sin el título pero con el subcampeonato

Esteban Cístola corría con la ilusión de ganar este domingo su primer campeonato en las categorías nacionales de automovilismo. Tenía un panorama ideal para cerrar la última fecha del Turismo Pista con festejo, pero un toque de Valerio Diamante a poco de iniciar la final de la Clase 1 lo dejó fuera de pista en el autódromo “Juan y Oscar Gálvez” de Buenos Aires.

El salteño se quedó con el subcampeonato, que no deja de ser una gran resultado teniendo en cuenta que fue su temporada debut y que recién tiene 16 años. Aún tiene mucho camino por recorrer y de seguro tendrá más posibilidades de pelear por otro campeonato.

Cístola largó desde la segunda posición y en la segunda vuelta se vio involucrado en un incidente con Valerio Diamante, su rival en la lucha por el campeonato. El toque provocó que el Fiat Uno realizará varios giros fuera de pista y después el abandono definitivo debido a la rotura del radiador. Con ello se diluyeron las chances de obtener el cetro 2017 de la clase menor del Turismo Pista.

“Fue una mala maniobra, y él estaba medio punto arriba, todos sabemos que él se convirtió en campeón gracias a perjudicarme y dejarme fuera de competencia. Nunca me imaginé que en la segunda vuelta me iba a tirar, pero él es así como piloto”, expresó Cístola sobre su rival y campeón de la categoría.

“Yo me tiré por dentro, él me cerró y me tocó la cola del auto, desestabilizando y dejándome fuera. Producto de eso se rompió el radiador y no pude terminar la carrera”, agregó el oriundo de Joaquín V. González.

Pese a la situación por la cual atravesó, Cístola luego se subió a correr la final de la Clase 2 en la cual largó 35º y finalizó 12º. Esteban cerró su primera temporada nacional con un subcampeonato y ahora se prepara para debutar el próximo domingo en el TC Pista Mouras.