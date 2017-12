Según el Indec, en lo que va del año la inflación llega al 21%; para la CGT roza el 26%

La inflación de noviembre fue de 1,4% y acumuló en el año un alza del 21% informó esta tarde el Indec, superando en cuatro puntos porcentuales a la previsión del Banco Central. No obstante, ayer, el último informe del Observatorio de Datos Estadísticos (ODE) de la CGT difirió con la medición oficial ya que para el organismo de la central obrera la inflación de noviembre fue de 2,18%, lo que lleva el incremento de precios anualizado al 25,92%.

El Indec precisó que la suba en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo impulsada por el rubro de transporte, con un incremento de 3%; medicina prepaga con 1,3%; restaurantes y hoteles con un aumento de 1,8% y alimentos y bebidas no alcohólicas con un avance de 1,2%.

Según el organismo, si se tienen en cuenta las subas registradas por regiones, las áreas donde la inflación fue más alta fueron Noroeste (1,9%), Cuyo (1,7%) y Pampeana (1,7%). En lo que va del año los precios fueron más en el Noroeste (20%) y Cuyo (19,6%).

La medición de la CGT

Según el último informe del Observatorio de Datos Estadísticos (ODE) de la central obrera, que fue difundido ayer, la inflación de noviembre fue de 2,18%, lo que revela un incremento de precios anualizado de 25,92%.

La CGT informó que el mes pasado las canastas básicas alimentaria y total se encarecieron 1,71%. "Un adulto para no ser indigente necesita un ingreso por mes de $ 2.325,15 ($ 76,44 por día)", resaltó el estudio, mientras que el mismo adulto para no ser pobre necesita $ 5.376,13, o $ 176,74 por día.



El ODE agregó que una familia compuesta por dos mayores y dos menores necesita $ 7.254,26 por mes para no ser indigente y $ 16.318,55 para no caer en la pobreza. Equivale a $ 238,49 y $ 536,50por día, respectivamente.