Acosta y la final con Racing (C): “El que soporte la presión, asciende”

Llegó casi sobre el inicio del campeonato para conseguir lo que se le viene negando a Central Norte hace cuatro temporadas, el ascenso al Federal A.

El técnico Norberto Acosta, juntos a los jugadores, puso al cuervo en una nueva final y ahora le queda el último escalón para tratar de lograr el tan ansiado objetivo.

En frente tendrá a un histórico del fútbol del interior como Racing de Córdoba, equipo al que ya “espió” en la semifinal de vuelta en Nueva Italia donde venció por penales a Sarmiento de Leones.

“Racing es un equipo duro de mitad de cancha hacía arriba, tiene buenos jugadores, Diego Palleres es el que maneja el juego, López, que es el volante por derecha, es picante y Acevedo, el goleador. También tiene jugadores importantes, Rezzonico con 38 años, sigue aportando experiencia, es un equipo bastante equilibrado”, analizó. Acosta luego agregó: “Me dio la sensación de que Sarmiento de Leones intentaba jugar un poco más que Racing pero no le alcanzó. En está etapa es indistinto, ambos estamos con esa obligación de ascender y el que esté mejor o soporte mejor la presión, lo va a lograr”.

Justamente, Acosta remarcó como se dio la oportunidad de ir hasta Córdoba para analizar al rival del cuervo en la final.

“Yo solo lo armé, había visto pasajes, todo para ir y estaba esperando una vez que sucediera nuestra clasificación. Se lo planteé a los dirigentes y me fui a ver el partido revancha en entre Racing y Sarmiento”.

Con respecto a su equipo de cara a la final frente a los cordobeses, el entrenador opinó: “Hay una buena mezcla en este plantel, están los que tienen sed de revancha por la final del año pasado, los que llegaron para ascender y los chicos que aportan todo por esta camiseta. Estamos fuertes y es lo que pretendemos, llegar de la mejor manera a esta final. Todos los equipos tenemos virtudes y defectos, nosotros apostamos a nuestras armas y vamos por todo, nos queda el último escalón”.

Para Acosta será importante traer un buen resultado desde Córdoba para no tener que lidiar con la obligación de dar vuelta la serie tal como le sucedió en los cruces frente a Talleres de Perico (cuartos de final) y el último frente a Pellegrini (semifinal).

“No queremos estar con esa presión de dar vuelta un resultado, ganar es lo ideal o a lo sumo un empate. Sabemos que vamos a una cancha con historia y la responsabilidad que tenemos de traer un buen resultado para definir en casa”.

Con respecto a la lesión de su goleador, Miguel “Willy” Puntano, el entrenador no lo descartó para la final de ida.

“Vamos a esperar hasta último momento, las ganas de él están, pero esperaremos para ver como evoluciona. No queremos perderlo en un solo partido, a lo mejor viaja y arranca en el banco, no descartamos nada hasta el momento. Lo mismo con Armella, no entrenó normal por su corte pero tenemos la confianza que pueda estar en Córdoba”, sintetizó el DT azabache.

El plantel entrenará hoy por la mañana en el estadio Dr. Luis Güemes donde el técnico empezará a perfilar el once titular para el partido del sábado, a las 19, en el estadio Miguel Sancho (sin público visitante).

Cabe destacar que Central Norte viajará mañana a las 21.30 rumbo a Córdoba donde realizará el último entrenamiento de cara a la final por el ascenso.