Lionel Messi: “Espero que el fútbol me pague su deuda con un Mundial”

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del planeta, pero aún tiene una cuenta pendiente: Ganar un título con la Selección de Argentina (consiguió una medalla de oro en Beijing 2008 y un Mundial Sub-20).

“Messi no le debe el Mundial a Argentina, el fútbol le debe el Mundial a Messi”, declaró en una oportudidad Jorge Sampaoli, estratega del seleccionado albiceleste. En diálogo con el sitio oficial de la FIFA, el hombre del Barcelona fue consultado sobre esta frase y sorprendió con su respuesta: "¿Qué pienso? ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!”..

- ¿Cómo llega Argentina al/ Mundial de Rusia 2018:?

- Vamos a llegar bien. Estamos en crecimiento, obviamente. En la Eliminatoria nos tocó pasar un momento que no esperábamos ni merecíamos, porque tuvimos partidos como contra Venezuela y Perú en los que podríamos haber ganado tranquilamente. Así no habríamos llegado a la instancia final que nos tocó pasar contra Ecuador. Venimos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la Selección va a ser otra, va a crecer. Argentina va a soltar toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo. Va a cambiar mucho.

- ¿Qué opinión le merece que Chile, haya quedado fuera de la Copa del Mundo?

- Tenía un grupo acostumbrado a ganar. Se trata de un gran equipo con muy buenos jugadores. Eso demuestra lo difícil que es las Eliminatorias Sudamericanas, donde nadie te regala nada. No es fácil ir a jugar de visitante a Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y a todos los lugares donde tenés que ir. A Brasil muchísimo menos. Está todo mucho más igualado, es cada vez más difícil clasificar al Mundial‘.

- Todavía duele la herida por lo sucedido en la final del Mundial de Brasil 2014?

- No sé si va a sanar alguna vez. Creo que se va a convivir con eso que ocurrió, va a quedar siempre ahí. El Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo por cómo terminó, por cómo se dio todo. Pero va a estar siempre ahí.

- ¿Cómo es el presente de Lionel Messi?:

- Puedo decir que me encuentro muy bien, muy feliz tanto en mi vida personal, donde voy a ser papá por tercera vez, como en el fútbol. Diría que estoy bien dentro y fuera de la cancha, muy contento con cómo me agarra esta edad. Uno va creciendo y a medida que pasa el tiempo va mejorando, adquiriendo cosas nuevas al estilo de uno. Así como crecí en edad, también crecí dentro de la cancha.

- Quedar fuera del Mundial hubiese sido un golpe muy duro para toda esta generación de jugadores ....

- Ganar el último partido y clasificar fue un alivio grande para todos, importante porque quedarse afuera del Mundial hubiese sido el fin para muchos de nosotros en el seleccionado. Primero para nosotros, para el grupo, y para mí en lo personal. No sé cómo hubiese reaccionado a ese golpe. Lo mismo para la gente de Argentina, quedar afuera de Rusia hubiese sido un momento histórico de los malos para el país.

- Contra Ecuador usted fue la gran figura y convirtió los goles que depositaron a la Argentina en el Mundial, ¿era el partido que necesitaba?

- No sé si es el partido que me debía. Tuve partidos muy buenos con la Selección. Lo que sí puedo decir es que, por cómo se dio, fue un momento importante y muy lindo.