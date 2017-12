La campaña y los goleadores que llevaron a Independiente al título

La campaña que llevó a Independiente a su segunda consagración en la Copa Sudamericana de fútbol.



Primera fase, vs Alianza Lima, de Perú.

Ida: 0-0 en Avellaneda.

Vuelta: 1-0 en Lima (Rigoni).



Segunda fase, vs Deportes Iquique, de Chile.

Ida: 4-2 en Avellaneda (Franco, Barco, Fernández y Domínguez).

Vuelta: 2-1 en Iquique (Meza y Albertengo).



Octavos de final, vs Atlético Tucumán.

Ida: 0-1 en Tucumán.

Vuelta: 2-0 en Avellaneda (Fernández y Benítez).



Cuartos de final, vs Nacional, de Paraguay.

Ida: 4-1 en Asunción (Fernández 2, Meza y Albertengo).

Vuelta: 2-0 en Avellaneda (Martínez y Gigliotti).



Semifinales, vs Libertad, de Paraguay.

Ida: 0-1 en Asunción.

Vuelta: 3-1 en Avellaneda (Gigliotti 2 y Barco).



Final, vs Flamengo, de Brasil.

Ida: 2-1 en Avellaneda (Gigliotti y Meza).

Vuelta: 1-1 en Río de Janeiro (Barco).



Ocho triunfos, dos empates y dos derrotas.

21 goles a favor y 9 en contra.

Goleadores: Emanuel Gigliotti 4 y Leandro Fernández 4; Maximiliano Meza y Ezequiel Barco 3; Lucas Albertengo 2; Emiliano Rigoni, Alan Franco, Neri Domínguez, Juan Manuel Martínez y Martín Benítez 1.