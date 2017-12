Juventud ajusta detalles con la llegada de Módica 

Tras confirmarse que Gustavo Módica asumirá sus funciones como nuevo entrenador de Juventud Antoniana, el 3 de enero próximo y que quedará al frente del plantel profesional para los compromisos, con clásicos incluidos (partidos ida y vuelta), ante Gimnasia y Tiro, por la Copa Argentina y la fase de la Reválida del Federal A, en el club de la Lerma, se apunta ahora a resolver la situación de los jugadores. Están quienes como Tomás Assennato y Juan Lovato que ya acordaron rescindir sus contratos, mientras se analiza si qué sucederá con Hernán Lillo y Emanuel Pennisi.

De todos modos, el presidente José Muratore tiene todavía pendiente una conversación con el defensor Adrián Reta por el que aún no se sabe si vuelve a Salta o no. El mismo Muratore confió que “existe en gran parte la posibilidad de que Reta continúe en Juventud”.

Pepe Muratore anunció que en el transcurso de esta semana se buscará cerrar el acuerdo para que Juan Pablo Cárdenas regrese a Juventud, quien se incorporaría para cubrir una de las plazas autorizadas en condición de refuerzos y, en relación a la llegada de otro jugador, todavía no se dio a conocer el nombre y por el que existe cautela. Desde la dirigencia la idea es tratar de conseguir el vínculo con algún valor que se desempeñe como volante por derecha, aunque el arribo de Gustavo Módica como técnico produjo un compás de espera para analizar junto a los miembros de comisión si es que otro puesto se debe reforzar y de esa manera gestionar con mayor certeza si qué jugador, de acuerdo a sus características, puede llegar al santo.

En la decisión de que Gustavo Módica reemplace a Víctor Nazareno Godoy, se confirmó que el nuevo cuerpo técnico se conformará con José Antonio Valdiviezo, exarquero de Juventud, y el profe Pedro Ponce, quien acompañó al flamante técnico en su paso por Altos Hornos Zapla de Palpalá, Jujuy, y en Camioneros Argentinos del Norte, recientemente, en el torneo Federal B.

El proceso de Módica en el santo llegará acompañado con Sergio “Tahuichi” como nexo y en la función de coordinador del fútbol amateur para fortalecer el trabajo que viene desarrollando Luis Víctor Flores. Precisamente, Flores ocupó el cargo de técnico interino cuando se fue Víctor Godoy para jugar con Crucero del Norte