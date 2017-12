Denuncian que una maestra murió tras sufrir maltratos de la directora

El Ministerio de Educación dispuso la separación de María Elba Frutos del cargo de directora de la ex Técnica 2 e inició una investigación tras denuncias sobre supuestos malos tratos. La decisión surgió tras la muerte de Marina Risso, una trabajadora de ese colegio. Ayer denunciaron que falleció tras recibir supuestos maltratos por parte de la directora.

Desde temprano la comunidad educativa hizo ayer una sentada frente a la institución para exigir al Ministerio que desplazara a la directora. La familia de Risso denunció penalmente a Frutos.

Desde Educación informaron que la separación de la directora se "adopta para restablecer la armonía institucional en el marco de la legislación correspondiente".

Según relataron sus compañeras, el martes pasado Marina fue víctima de supuesto maltrato verbal por parte de la directora. Tras sufrir una suba de presión, se descompensó y, según denunciaron sus colegas, la directora les prohibió acompañarla al sanatorio y sola subió a un remís porque la ambulancia se demoraba.

Ese día Marina, de unos 50 años y con un marcapasos, sufrió un accidente cerebrovascular que dejó la mitad de su cuerpo paralizado y quedó internada. Unos días después tuvo un paro cardíaco y quedó con muerte cerebral. Ayer sus familiares comunicaron su fallecimiento.

Reclamo de la comunidad

"Desde que ingresó, esta mujer (por Frutos) se tomó muchas atribuciones. Ella está acostumbrada a maltratar. Queremos que nos escuchen y la saquen de acá. Es muy inoperante y, encima, abusiva. Todos hemos recibido muchas injusticias y atropellos, en especial, mi compañera (por Risso), que siempre sufrió maltratos por parte de ella y de la secretaria", manifestó Analía Wierna, preceptora. "Somos pacientes, no lieros. Reclamamos porque han tocado demasiado el techo de la sirvengenzada y del abuso. Cinco años hemos aguantado. Esto ya fue el colmo".

Patricia Granero, mamá de un chico de segundo ciclo común, dijo aEl Tribunoantes de conocerse la medida: "Ella tendría que irse porque hizo abandono de persona. Debería entrar una persona que trate a todos como se debe. Yo creo que el respeto vale más que cualquier otra cosa".

Elda del Valle Pérez, ordenanza destinada a tareas pasivas en forma permanente, exclamó que Frutos la aisló de todo y de todos. "Hice dos denuncias contra ella por maltratos en la Policía. Ella no me mira, no me habla, no me saluda ni me llama por mi nombre. En cambio, me grita: "Salí de acá, andate afuera, correte'. Ella tendría que estar jubilada y ahora se queda dos años más. Si ella se hubiera jubilado, mi compañera estaría bien...".

Sergio Reyes, director general de Escuelas Técnicas del Ministerio, informó aEl Tribunoque, tras conocer lo que pasó, se intervino a través de supervisión. "La acción se resuelve teniendo en cuenta además que el director y supervisor de nivel constataron en el día de la fecha que miembros de la comunidad educativa se manifestaban en actos de repudio generalizados en cuanto al accionar directivo", indicaron desde Educación