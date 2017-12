Operaron a Susana Giménez

Tras el cierre de año a toda orquesta desde el Teatro Gran Rex, Susana Giménez fue operada en uno de sus pies. Se trató de una operación menor que no requiere de muchos días de reposo, pero no se dieron detalles de lo que tenía.

La diva finalizó su ciclo televisivo y fue intervenida en el Sanatorio Otamendi en una cirugía programada que estuvo a cargo del mismo equipo médico que le operó la cadera en 2010, según dijeron en Los ángeles de la mañana.

La fecha de la operación fue elegida estratégicamente por Susana para que no coincida ni con el programa ni con sus vacaciones. Tiene decidido pasar Navidad y Año Nuevo en La Mary, su casa de José Ignacio, y en enero viajar a Miami.

El fin de semana pasado la diva se despidió de la 30° temporada al frente de su programa en televisión con una gran celebración que incluyó un musical protagonizado por ella, un sketch con más de 100 famosos, el esperado y emotivo regreso de Antonio Gasalla y los shows de CNCO y Malevo.