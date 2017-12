Terror en un hotel dominado por fantasmas: mirá el video  

Así ocurre en un hotel estadounidense, donde un video parece mostrar algo del más allá al moverse las puertas de entrada. En las inquietantes imágenes se ve claramente cómo las puertas automáticas se abren por sí solas, sin que nada las active y se cierran de forma escalofriante, como si hubieran sido manipuladas por una fuerza sobrenatural. Joshua Shedd, el empleado del hotel, grabó con su celular el extraño incidente en horas de la noche. El video muestra cómo las puertas automáticas se abren y se cierran solas, como si estuvieran controladas por una fuerza sobrenatural, ya que no se accionan desde la conserjería. Joshua afirma que nadie estaba cerca de las puertas en ese momento y que no se puede explicar la inquietante apertura y cierre. Y lo más aterrador de todo es que esta no es la primera vez que pasa.



“Anoche se apagó sola una secarropas, que tiene una perilla que debe girarse manualmente, y cuando salí de la habitación aún quedaba tiempo, pero alguien o algo lo detuvo”, indicó el empleado al diario británico Daily Star. “Cuando volví, estaba en el final del programa. Joshua también afirma que un ventilador se encendió solo mientras se encontraba fuera de una habitación. El video, que fue grabado en un hotel del que no hay más datos, fue subido a YouTube por el mismo Joshua con el título “Cosas raras que suceden en el trabajo últimamente”.

En la descripción del video se aclara: “He notado que sucedieron cosas raras, como luces que se encienden y se apagan solas, etc… Esta noche sucedió esto”. Y si bien algunos escépticos aseguran que Joshua manipula las puertas desde el mostrador o tal vez el sensor de las puertas esté fallando, el empleado jura que no ha sido así.

