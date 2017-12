Organizaciones internacionales condenaron el indulto a Fujimori

Las organizaciones defensoras de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) consideraron hoy como "una vulgar negociación política" y un "duro golpe" a la lucha contra la impunidad al indulto del presidente peruano Pedro Kuczynski en favor del ex mandatario Alberto Fujimori.



El director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lamentó el indulto otorgado al ex presidente peruano y denunció que es el resultado de "una vulgar negociación política".

"En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo (Kuczynski) en el poder", escribió en su cuenta de Twitter.

Para AI, el perdón a Fujimori constituye un "duro golpe" a la lucha contra la impunidad y crea "un escenario sembrado de dudas sobre la transparencia, objetividad y el respeto a las reglas del debido proceso".

AI explicó en un comunicado que el indulto al ex jefe de Estado del Perú, condenado a 25 años de prisión por matanzas y secuestros durante su mandato (1990-2000), anula los efectos de la sanción impuesta por la Sala Penal Especial en 2009, confirmada por la Corte Suprema, por delitos de lesa humanidad.

"Dicha medida viola además las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional y es un retroceso en la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú", apuntó AI.