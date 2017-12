Tiene 23 años y se llama Elías Sánchez, y es oriundo de Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires. Debía llegar a la terminal de ómnibus de Retiro el 26 de diciembre, pero no lo dejaron subir al micro.

A un joven le robaron en Perú y en Bolivia, llegó a Jujuy y no lo volvieron a ver

Elías Ezequiel Sánchez tiene 23 años y estaba viajando hace casi dos meses. Planeaba volver a su casa de Mar de Ajó para Navidad pero sufrió el robo de todas sus cosas y eso demoró su llegada. En Jujuy no lo dejaron subir a un micro por no contar con el DNI, aunque tenía denuncia policial. No volvió a contactar a su familia desde el 24 de diciembre.

Los problemas para Elías Sánchez comenzaron en Perú el 22 de diciembre cuando le robaron sus documentos y algunas pertenencias, pero hizo la denuncia y le extendieron un certificado que le permitía seguir bajando. Logró llegar a la frontera entre Bolivia y Argentina, pero ahí le sacaron el efectivo que le quedaba y su celular. Igual, pudo cruzar de Villazón a La Quiaca, donde dos chicas le prestaron un celular para que se comunique con su mamá.

Mariana Martín es quién le contó al canal Todo Noticias las cosas por las que pasó su hijo el último fin de semana antes de perder contacto. “En La Quiaca, me llamó del celular de unas chicas que lo ayudaron y por ahí le mandé las fotos de los pasajes que le saqué por Internet”, tenía que tomar un micro a San Salvador de Jujuy y de ahí, otro a Retiro a donde debía llegar el 26 a las 6.30 de la mañana y su mamá lo estaría esperando.

Los pasajes los compró por una plataforma on line en la empresa Balut y logró mandarle las capturas de los tickets al celular que le habían prestado: “Iba de La Quiaca a San Salvador y ahí se tomaba otro micro”. En las cámaras de seguridad de la terminal de San Salvador se ve que se acerca al chofer, hablan y como no lo dejan subir se va.

Mariana radicó el pedido de búsqueda de paradero en la comisaría 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando su hijo nunca llegó a la terminal de Retiro. Además se comunicó con la empresa, que le volvió a reiterar que sin DNI no se puede subir al micro. Las chicas que le prestaron el celular tampoco volvieron a verlo.

Elías Ezequiel Sánchez viajaba solo y no tenía ni dinero, ni documentos. “No tenía plata para comer ni para ir a un hotel. Debe haber buscado ayuda, pero me extraña que no se comunique”.