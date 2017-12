Campaña solidaria por la médica Sarmiento

Necesita $180 mil para la cirugía y su obra social no le autoriza la internación.

Con recitales, propuestas fotográficas y movidas aeróbicas. Las amigas de la médica Alicia Sarmiento buscan darle una mano y ayudarla a afrontar una dura prueba que le puso la vida. Antes de que un cáncer voraz se presentara de un día para el otro, la doctora Sarmiento trabajó en el hospital Arturo Oñativia durante 15 años, cubría guardias en el centro de salud de barrio Santa Lucía y atendía su consultorio de lunes a sábados. "Siempre trabajé mucho y no podía bajar la guardia", expresó Alicia Sarmiento .

Hoy espera ser operada el próximo 9 de enero de una metástasis en la ciudad de Rosario de Santa Fe. El profesional que realiza esta cirugía no trabaja con obras sociales y le cobra 180 mil pesos. Por otro lado, gracias al apoyo de los salteños, Alicia está a un paso de completar los fondos que necesita, sin embargo la demora en la autorización de su internación es lo que le quita el sueño.

Para recaudar los 180 mil pesos necesarios ayer se realizó un recital de artistas. Mañana se hará una subasta en La Rioja 2096. El 3 y 4 se ofrecerá una producción de fotos a $500. Interesados pueden comunicarse al 387 4575777, y el 6 se hará una movida de zumba en el parque del Bicentenario.

"Hace tres semanas que llevé la orden de internación para que la autoricen. Me dijeron que en 72 horas tendría todo listo", expresó. Hasta la última hora del miércoles, no había novedades al respecto. "Sin eso no puedo ingresar a la clínica", expresó.

Cirugías y manos amigas

El 14 de octubre de 2016 la doctora fue operada de urgencia de un dolor abdominal agudo. Antes de entrar al quirófano le realizaron una ecografía en la que se detectó la presencia de un quiste en el ovario izquierdo de 23 cm. "Ya en la cirugía el profesional descubre que el quiste tenía ramificaciones, así que sacan lo que pueden y mandan todo a biopsia", dijo. Un día después le dieron la noticia y se preparó para una nueva operación que se concretó el 28 del mismo mes. En febrero de este año los profesionales que atienden a Sarmiento le informaron que el cáncer había vuelto y que los remedios de la quimioterapia no daban resultados.

Ayer la doctora recibió la noticia de un estudio previo a la cirugía, la que se someterá el próximo 9 de enero en el que le informan que la metástasis se extiende desde la pelvis derecha, pegada al peritoneo y a la cápsula de glisson que cubre el hígado. La cirugía a la que se someterá incluye la quimioterapia en forma directa, además de la aplicación de hipertermia (alta temperatura) y finalmente eliminan con láser los microtumores.

Entre sus pensamientos y buscando el origen del avance tan rápido de esta enfermedad, la doctora advierte que pasaba demasiadas horas trabajando.

Durante 15 años trabajó en el hospital Oñativia, se especializó en endocrinología y diabetes. Sin embargo, nunca fue nombrada para un cargo y este año no le renovaron el contrato. Hoy sigue trabajando pero desde su casa. "No quiero ir al consultorio. Sigo atendiendo a mis pacientes pero en mi casa, junto a mis hijos", afirmó.