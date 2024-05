Tras la polémica, hubo cambios para el padrón del Pase Libre de la UNSa

Luego de idas y vueltas y de una fuerte polémica, el conflicto entre el Gobierno de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) por el Pase Libre Estudiantil parece tener un principio de acuerdo. Es que hubo una reunión en donde se acordó que para otorgar los pasajes gratis se tendrá en cuenta la trayectoria académica de cada alumno, más allá del requisito de dos materias aprobadas del año anterior.

La reunión para limar asperezas estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. También participaron directivos de la UNSa, Saeta, AMT y estudiantes.

Se supo que cada facultad aportará sus listados de alumnos para que se liberen los pases libre. Uno incluirá los alumnos que tienen dos materias aprobadas por año (tal cual lo establece la AMT en su resolución) el requisito para acceder a la tarjeta estudiantil y el otro abarcará los estudiantes que no las tienen, pero que si cuentan con una trayectoria académica. Las listas llevarán la firma de los decanos de cada facultad, en carácter de declaración jurada. Sin embargo, trascendió que el control por parte de AMT y Saeta continuará más allá del envío de esos listados.

"Tras semanas de reclamos de parte de nuestro movimiento, se accedió al pedido que generaron los centros de estudiantes y Saeta usará el padrón que brinde la UNSa para activar el Pase Libre. Esta medida evita que los compañeros que se encuentren cursando pierdan el derecho al boleto gratuito, por no cumplir los requisitos fijados de manera unilateral por AMT", dice un comunicado emitido por los representantes de los Centros de Estudiantes de la UNSa.

El consejero superior estudiantil de la UNSa por la Facultad de Humanidades, Elías Riveros, manifestó que "durante la reunión se buscó llegar a un consenso, ya que una gran cantidad de estudiantes de la universidad no están contando con el beneficio del boleto gratuito porque se cortó el 30 de abril pasado (ese día se había terminado un primer acuerdo)".

Y añadió: "Desde el Gobierno expresaron que necesitaban que nosotros, como universidad, comprendamos que necesitan realizar más regulación, por el monto que implica mantener el boleto gratuito luego del recorte nacional de subsidios y poder seguir manteniendo el servicio de transporte, pero desde la universidad se buscó también comprensión porque no queremos que haya una gran masa de estudiantes que queden sin el beneficio del pase libre".

Aseguró que desde el 30 de abril se observa que bajó la cantidad de estudiantes que asistió a la UNSa. "Eso se debe a que la mayoría no cuenta con el boleto gratuito. En este contexto inflacionario a muchos estudiantes les resulta prácticamente imposible pagar el boleto", dijo.

Manifestó que la cantidad de alumnos bajó no solamente por no cumplir los requisitos impuestos por la AMT, sino porque no podían acceder a los turnos que entrega Saeta para ratificar la condición curricular.

"La UNSa dejó en claro que tiene competencias para definir quién es o no estudiante regular. En base a eso se estuvo trabajando este último tiempo, en la figura de estudiante regular activo que es aquel que registra actividad académica en la universidad, ya sea cursando por lo menos una materia o aquellos que no están cursando porque su trayectoria académica es distinta como pueden ser tesistas, estudiantes en contexto de encierro, becarios de formación o aquellos que participan en proyectos de investigación o extensión que no están cursando actualmente materias porque ya las han cursado y solo les resta rendirlas o realizar la tesis", precisó.

Sin cifras concretas aún

Según datos de los Centros de Estudiantes, hay 21 mil alumnos en total, de los cuales 8 mil cuentan con las dos materias aprobadas y de esa cantidad solo 5 mil hicieron el trámite en Saeta, además hay aproximadamente 4 mil estudiantes que solo aprobaron una materia el último año y que no entrarían por las restricciones, pero si en el nuevo listado.

Una fuerte estimó que serían, por lo menos, 5 mil los estudiantes que no cumplen con los requisitos de las dos materias aprobadas ni con la trayectoria académica. Y si hay un remanente de unos 3 mil que serían casos excepcionales, que se pueden analizar.