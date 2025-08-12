Crematorio Güemes: un último adiós con amor y dignidad para nuestras mascotas queridas

En el corazón de Salta, en la localidad de El Bordo, se encuentra el Crematorio Güemes, un lugar donde el amor y el respeto por nuestras mascotas se convierten en un homenaje eterno. Este crematorio, único en el NOA, se ha ganado el corazón de la comunidad por su dedicación y compromiso en ofrecer un adiós digno y lleno de cariño a nuestros compañeros de vida.

Cremaciones individuales: un tributo personalizado

En el Crematorio Güemes, entendemos que cada mascota es única y especial. Por eso, ofrecemos cremaciones individuales, asegurando que cada amigo peludo reciba un tributo personalizado y respetuoso. Este servicio es esencial para las familias que desean mantener un vínculo especial con sus mascotas, incluso después de su partida. La cremación individual garantiza que las cenizas entregadas a la familia pertenezcan exclusivamente a su mascota, proporcionando una paz y consuelo invaluables en momentos de duelo.

Un hogar para todo tipo de animales

Crematorio Güemes ofrece servicios de cremación para todo tipo de animales, desde perros y gatos, hasta aves, reptiles y pequeños mamíferos. Cada mascota es tratada con el mismo nivel de cuidado y respeto, porque cada vida merece ser honrada.

Servicio de traslado y entrega de urnas: acompañándote en cada paso

Para aliviar el peso de este difícil proceso, ofrecemos un servicio completo de traslado. Nos encargamos de recoger a tu mascota desde el hogar o la clínica veterinaria y llevarla al crematorio. Una vez finalizado el proceso de cremación, las cenizas son cuidadosamente colocadas en una urna elegida por la familia y entregadas en el lugar acordado. Este servicio integral permite a las familias concentrarse en su duelo sin preocuparse por los detalles logísticos, sabiendo que su ser querido está en buenas manos.

Único en el NOA: un refugio de amor y respeto

El Crematorio Güemes es el primer y único crematorio de mascotas en el NOA, lo que lo convierte en una opción invaluable para las familias de la región. Su ubicación estratégica en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1149, en El Bordo, facilita el acceso desde diversas localidades cercanas, incluyendo la capital salteña. Aquí, cada familia encuentra un refugio de amor y respeto para despedir a sus mascotas.

Un enfoque emocional y técnico: cuidando de ti y de tu mascota

El equipo del Crematorio Güemes comprende la profunda conexión emocional que las personas tienen con sus mascotas. Por ello, no solo ofrecemos un servicio técnico de alta calidad, sino que también brindamos un apoyo emocional a las familias durante este difícil momento. Cada miembro del equipo está capacitado para manejar las situaciones con la máxima sensibilidad y profesionalismo, asegurando que cada familia reciba el apoyo necesario para atravesar este doloroso proceso.

Conclusión: un Adiós con amor y dignidad

El Crematorio Güemes se dedica a proporcionar un servicio de cremación de mascotas que combina la excelencia técnica con un profundo respeto y empatía hacia las familias y sus mascotas. Al elegir nuestros servicios, las familias pueden estar seguras de que sus queridas mascotas recibirán un adiós digno y respetuoso, manteniendo vivo su recuerdo en sus corazones para siempre.

Para más información, no dudes en contactarnos llamando o enviando un Whatsapp al 387 2730001, o enviándonos un correo electrónico a [email protected]. Estamos en Ruta Nacional 34, Km. 1143, El Bordo, Gral. Güemes.