Las dos muertes en Tartagal se rozan con el narcotráfico

La muerte de dos personas en la ruta 86 tiene en vilo a los ciudadanos de al menos tres ciudades del departamento San Martín. Hubo conmoción por la muerte de Fernando Gómez, ejecutado en pleno mediodía del domingo en una calle de General Mosconi, por un sujeto que habría disparado al menos una decena de proyectiles desde corta distancia contra Gómez, que se hallaba en el asiento del conductor de un Fiat blanco, para luego empujarlo al asiento del acompañante y salir raudamente hacia la ciudad de Tartagal.

Luego de unos minutos, entró a la ruta 86, donde frente a la misión Sarmiento el auto se detuvo. El hombre, identificado como Gustavo Lira, se bajó del mismo y en pocos segundos se apoderó a punta de pistola de una motocicleta, haciendo un pequeño recorrido. Una fuente asegura que en ese poblado Lira descartó un arma de fuego, posiblemente una 9 mm, ya que se dijo que portaba dos.

Luego salió hacia el este por la misma ruta y a los 17 km fue hallado sin vida sobre la polvorosa y solitaria calzada. Sin embargo, un canal de la zona consiguió sobre el asunto el testimonios de dos mujeres, que dijeron haber visto al menos dos motocicletas y camionetas a gran velocidad y haber sentido al menos cuatro detonaciones de arma de fuego.

Identidades

Con el correr de las horas, las identidades de los fallecidos, Fernando Gómez (de 49 años) y Gustavo Lira (35 años) le dieron a los hechos otra trascendencia más acorde a la barbaridad que vivieron los habitantes de Mosconi, Tartagal y los poblados de originarios. Trascendió de inmediato que ambas personas tenían antecedentes por narcotráfico y que esa línea es una de las más sólidas. Además hay versiones que indican que detrás del fugitivo Lira iba una camioneta, que partió tras de él apenas abandonó Mosconi. Las cámaras de seguridad seguramente aportarán verdad a estas versiones. También sobre ruta 86 dos mujeres advirtieron el paso de vehículos a alta velocidad tras la motocicleta sospechosa.

Con estos elementos la web se nutrió ayer de toda clases de teorías, mientras la justicia ordenaba la autopsia para los dos difuntos.

Lo verdaderamente chequeado es que antes del mediodía del domingo en General Mosconi sobre calle San Juan, se produjo una violenta balacera. En ese lugar fue ajusticiado Fernando Gómez aparentemente por Gustavo Lira. Fue una balacera brutal. Desde allí la fuga cinematográfica que tiene un segundo capítulo en la misión Sarmiento; allí hubo robo y descarte del cuerpo de Gómez. Otra vez la ruta 86 y a 17 kilómetros se produjo el hallazgo del supuesto sicario ya sin vida, sin testigos y con versiones encontradas sobre la forma de su deceso.

Entre las versiones, hay una que habla de un desencuentro de alcohol y droga, todas las demás apuntan más alto, pasando incluso por un doble ajuste de cuentas. La investigación es un desafío, ya que ronda nuevamente la idea de un sicariato trasnacional, afirmaron fuentes.

Todos quieren saber la verdad

El misterio va desandando el camino de la verdad. Aunque muchas versiones se lanzaron al final del domingo para los habitantes de la zona de frontera la cosa tenía otro sentido.

Por ahora, la justicia tiene muchos elementos, entre ellos las cámaras de seguridad de Mosconi y Tartagal. Los distintos videos de los canales de la zona y los testimonios obtenidos espontáneamente por personas comunes.

El horror se apoderó de todos, aunque los casos violentos y los homicidios por narcotráfico son el pan de cada día en varias ciudades del norte argentino.

El resultado de las autopsias determinará las causales de ambas muertes y por el momento la investigación está en sus primeros pasos.

Trascendió, además, que ambas personas fallecidas son oriundas de la localidad de Salvador Mazza pero que estaban residiendo en Tartagal y General Mosconi. Las redes sociales siguen el caso minuto a minuto y aportan cada vez más misterios.