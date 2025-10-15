¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Cuándo y a qué hora jugará la Selección Argentina Sub-20 la final del Mundial

El equipo dirigido por Diego Placente buscará la séptima Copa del Mundo frente a Marruecos.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 22:30
El festejo de los pibes de Argentina por el pase a la final. Foto: Conmebol
La Selección Argentina Sub 20 se impuso 1-0 este miércoles ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025, y logró avanzar a la final del certamen, algo que no lograba desde 2007.

En el Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto nacional se impuso con el tanto clave de Mateo Silvetti, en lo que fue un partidazo.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegaba a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia. 

El festejo de los pibes de Argentina por el pase a la final. Foto: Conmebol

Cuándo se juega Argentina vs Marruecos

El partido entre la Argentina y Marruecos por la final del Mundial de Chile se juega este domingo desde las 20 horas de la Argentina en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. 

