VIDEO. Marruecos hizo historia, le ganó a Francia y jugará la final del Mundial Sub 20

Marruecos venció por 5 a 4 en la tanda de penales a Francia, con una gran actuación del arquero Ibrahim Gomis, y accedió a la final del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.

Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar fueron los encargados de convertir los penales de Marruecos, tras el 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios.

La figura del partido surgió sobre el final. El tercer arquero Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, y detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N'Guesan.



En el tiempo reglamentario, Lisandru Olmeta en contra a favor de Marruecos Lucas Michal para Francia había marcados los dos tantos provisorios del encuentro.

Inicio parejo para los dos equipos, con mucho movimiento en ambas área e insistencia para encontrar el arco rival, pero con Marruecos un poco más contundente en las acciones ofensivas, con mucho juego por las bandas ante una defensa de Francia con algunas dudas.

No obstante, Francia comenzó a ganar terreno y se animó ser más protagonista con la pelota, aunque sin ser profundo en los últimos metros, algo que aprovechó el equipo africano para tomar iniciativa nuevamente en campo de los europeos.

Penal para Marruecos

A los 30 minutos del primer tiempo, dentro del área de FRancia hubo un agarrón del defensor Andrea Le Borgne sobre el central marroquí Ismaël Baouf que le impidió cabecear la pelota, y tras la revisión del VAR, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera dio penal para Marruecos.

El delantero Yassir Zabiri ejecutó el penal a los 32 minutos, pero su zurdazo cruzado dio en el palo, aunque tuvo la fortuna de que rebotó en la espalda del arquero Lisandru Olmeta y se metió en el arco para el 1 a 0 del conjunto africano.

Empate francés

Para la segunda etapa, Francia no se quedó con el gol en contra y salió con todo a golpear a Marruecos, hasta que a los 14 minutos, tras un gran pase filtrado de Mayssam Benama, el centro bajo desde la derecha de Moustapha Dabo y el toque sutil de Michal para el empate francés.

El elenco marroquí apretó más en campo de Francia durante la última parte de los 90 minutos reglamentarios, con mucho juego profundo en el medio de la cancha pero la defensa de los europeos rompió bien el fondo y dejó en posición adelantada en varias oportunidades a los africanos.

Ya en el inicio de la prórroga, el duelo estaba bastante parejo, con intenciones de ambas partes aunque cada vez más leves debido a la fatiga de los dos equipos tras más de 100 minutos de juego, pero Marruecos tuvo una esperanza con la expulsión de Rabby Nzingoula, quien recibió la segunda amarilla por un agarrón.

En la tanda de penales, Gomis fue el héroe del partido con dos atajadas cruciales a Gady Beyuku y Djylian N'Guessan, mientras que Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar anotaron para darle el triunfo al conjunto africano.

Síntesis de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Marruecos: Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Othmane Maamma, Gessime Yassine, Hossam Essadak; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Mayssam Benama, Ilane Toure, Andrea Le Borgne; Anthony Bermont, Lucas Michal, Fode Sylla. DT: Bernard Diomède.

Goles: PT: 32m Lisandru Olmeta -en contra- (M). ST: 14m Lucas Michal (F).

Expulsados en el segundo tiempo de la prórroga: 2m Rabby Nzingoula (F).

Cambios: ST: en el inicio, Tadjidine Mmadi por Le Borgne (F); Moustapha Dabo por Sylla (F); 13m Saad El Haddad por Essadak (M); 19m Ibrahim Gomis por Benchaouch (M); 42m Rabby Nzingoula por Bermont (F). PTS: en el inicio, Djylian N'Guessan por Toure (F). STS: 5m Steven Baseya por Bourgault (F); 16m Mohamed Hamony por Maamma (M); Ilias Boumassaoudi por Yassine (M); 17m Younes El Bahraoui por Majni (M); 18m Gabin Bernardeau por Benama (F); 20m Abdelhakim El Mesbahi por Gomis (M).

Los penales

Penales convertidos de Marruecos: Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar.

Penales no convertidos de Marruecos: Mohamed Hamony (atajado).

Penales convertidos de Francia: Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo.

Penales no convertidos de Francia: Gady Beyuku (atajado) y Djylian N'Guessan (atajado).