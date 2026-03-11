PUBLICIDAD

11 de Marzo
Nacionales

Tucumán: salvaje agresión a un legislador de LLA que colaboraba con inundados

Federico Pelli fue atacado por un puntero local, vinculado al justicialismo.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 22:29

 El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue brutalmente agredido esta tarde, mientras participaba de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán.

Por causas que se desconocen Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un puntero vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.

El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, y una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y que causó estragos en distintos puntos de la provincia.

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros.

El diputado había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.

 

 

