La Libertad Avanza rechazó el aumento de las dietas en el Senado

El bloque de senadores de La Libertad Avanza expresó este miércoles su rechazo a un eventual aumento de las dietas en la Cámara alta y aseguró que no acepta una suba en sus remuneraciones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los legisladores libertarios señalaron que “el pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios” y, en esa línea, afirmaron que consideran que “nuestro salario no debe ser aumentado”.

En el texto, el espacio sostuvo además que los senadores perciben “una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad” y remarcaron que no es momento de avanzar con una mejora en sus haberes.

“En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad”, agregaron desde el bloque.

Por último, los senadores de La Libertad Avanza afirmaron que su compromiso es actuar “con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”, en un mensaje con fuerte contenido político en medio de la discusión por los ingresos de la dirigencia.