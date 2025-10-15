Argentina vs. Colombia, EN VIVO: la Selección Sub 20 va en busca de la final del Mundial, seguilo en directo

inicia sesión o regístrate.
La Selección Sub 20 de Argentina se mide con los juveniles de Colombia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, por la semifinal del Mundial de la categoría.
La Albiceleste busca llegar llegar al último partido del certamen, algo que no sucede desde Canadá 2007.
Partido en desarrollo...
Formaciones confirmadas en Argentina y Colombia
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Oscar Perea y Emilio Aristizabal. DT: César Torres.