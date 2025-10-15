VIDEO. Reviví el gol de Silvetti para que Argentina llegue a la final del Mundial Sub 20

La Selección argentina Sub 20 derrotó por 1-0 a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile 2025, y jugará el domingo la final contra Marruecos.

El único gol del partido fue convertido por el exdelantero de Newell’s y actual del Inter Miami Mateo Silvetti, a los 27 minutos del segundo tiempo, al recibir un pase del extremo Gianluca Prestianni por el costado derecho del área y rematar con la cara externa del pie derecho, por debajo del achique del arquero Jordan García.

Con este triunfo, el combinado nacional clasificó a la final del Mundial Sub 20, instancia en la que lo espera la Selección marroquí, que derrotó por penales a Francia en la otra semifinal.