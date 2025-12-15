Condenan a tres integrantes de la banda liderada por la “narcomodelo” Martina Oliva, quien irá a juicio en 2026

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó condenas de hasta siete años de prisión contra tres integrantes de una asociación narcocriminal liderada por el comerciante Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, apuntada por la justicia como una de las jefas de la organización dedicada al transporte y comercialización de marihuana entre Orán y la capital salteña. La causa se inició en febrero de este año tras un operativo que incluyó una persecución a más de 180 kilómetros por hora y el secuestro de 15 kilos de droga.

Las sentencias se resolvieron mediante acuerdos de juicio abreviado homologados entre octubre y noviembre. El 28 de octubre, los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano condenaron a José Burgos a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de seis millones de pesos, dinero destinado al pago de la droga incautada. En el mismo fallo, Roberto Carlos Leiton recibió cuatro años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.

En tanto, el 25 de noviembre, el juez Juárez Almaraz condenó a Benjamín Michel Delgado a siete años de prisión por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y resistencia a la autoridad.

Condenas anteriores

Otros dos implicados ya habían sido condenados previamente a seis años de prisión. Juan Alberto Romero recibió su pena el 11 de septiembre por transporte agravado y resistencia a la autoridad, mientras que Ángela Cuenca acordó una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario, al tener a su cargo tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en todos los casos por el fiscal coordinador del distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano. En relación con los líderes de la organización, Tolaba y Oliva optaron por ir a juicio oral y público, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta en febrero de 2026.

La detención de Martina Oliva.

La investigación, que demandó cerca de tres meses, permitió establecer que la banda operaba bajo la modalidad de convoy, utilizando un “coche puntero” y otro vehículo que transportaba la droga. Oliva no solo acompañaba a Tolaba en los viajes, sino que también cumplía un rol clave en la coordinación logística y financiera, incluyendo el manejo de pagos y transferencias millonarias.

Fuga y persecución

El 5 de febrero pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó a los sospechosos en el acceso a la ciudad de Salta, en la zona del ex peaje Aunor. Tras una fuga por rutas provinciales y jujeñas, los ocupantes del vehículo que llevaba la droga arrojaron los paquetes durante la persecución. El auto fue abandonado en una finca de Jujuy, donde se concretaron varias detenciones, mientras que otros involucrados fueron capturados en los días y meses posteriores.

Según la fiscalía, entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025 la organización realizó al menos 31 viajes con cargamentos de marihuana, la mayoría con destino a la vivienda de Burgos, quien aguardaba con el dinero para concretar las operaciones. La causa dejó al descubierto una estructura criminal con roles definidos y a Martina Oliva como una de las figuras centrales del entramado narco.

Distribución de roles

Al profundizar sobre el caso, la auxiliar fiscal Altamirano explicó que las pesquisas surgieron en noviembre del año pasado a partir de un informe presentado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el que se hacía foco en una serie de datos aportados por un informante anónimo, que señalaba a Tolaba y su pareja como los jefes de una banda que traficaba marihuana de Orán a Salta.

También se mencionaban vehículos y algunos domicilios, lo que fue corroborado luego a partir de meses de investigación. Por los movimientos que realizaban, se estableció que Tolaba era el encargado de negociar la droga con proveedores en la frontera con Bolivia, en Aguas Blancas.

En la estructura criminal, se estableció que Tolaba y Oliva eran los líderes y que, además, iban en los vehículos que hacían de “coche puntero”. La mujer, que proviene de una familia de comerciantes en Orán, también se encargaba de las finanzas, ya que existen varios mensajes en los que hace alusión a los pagos y deudas que, por ejemplo, tenía Burgos con su novio.

También se encargaba de transferir a los que transportaban el estupefaciente el pago por el “trabajo” realizado. El MPF resaltó que las transferencias recibidas en las cuentas familiares de Oliva, provenientes de Burgos, eran millonarias.

Por su parte, Cuenca, quien era pareja de Delgado, colaboraba en la tarea de comunicación entre el rodado que llevaba la droga y el que “barría” la ruta. Leiton y Romero, en tanto, se turnaban como transportistas de la droga, a la vez, que hacían de nexo con los proveedores del estupefaciente.

Quién es Martina Oliva

Martina era conocida en el mundo del modelaje y se presentó como candidata por Salta para Miss Universo. En Orán es conocida por su local de carteras y ropa, como así también, por una parrillada. En las redes sociales de la chica se la puede observar muy activa y siempre mostrando ropa y carteras. Posaba con marcas de lujo como Dior y Dolce & Gabbana.