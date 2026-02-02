PUBLICIDAD

Espectáculos

VIDEO. El osado look de Chappell Roan para la alfombra roja en los Grammy 2026

Entre transparencias, drapeados y un atrevido escote, la artista volvió a demostrar por qué es la reina del maximalismo y la audacia.
Lunes, 02 de febrero de 2026 13:07
La alfombra roja de los Grammy 2026 fue testigo de un momento inolvidable cuando Chappell Roan llegó  y desató un auténtico frenesí con un look que combinó sensualidad, arte y audacia extrema.

La cantante, conocida por su estilo gótico-romántico y  para esta ocasión optó por un vestido de gasa terracota translúcida que cubría su figura mientras dejaba al descubierto su busto de manera sutil gracias a un drapeado tipo cowl.

La tela, idéntica al tono de su piel, parecía un lienzo sobre el que se destacaban los detalles de la falda, una propuesta que juega con la idea de “desnudez controlada” y arte conceptual al mismo tiempo.

 

 

En cuanto a los accesorios eligió una gargantilla de oro trenzada con piedras rosadas y pulseras medianas que sumaron romanticismo sin restarle protagonismo al atuendo. Su cabello pelo cobrizo resaltó con una trenza de sirena colgante y ondas suaves que enmarcaban su rostro. Sin embargo, el maquillaje, dramático en los ojos completó su look pensado para impactar y no pasar inadvertido.

Chappell Roan llega a la ceremonia gracias a su sencillo The Subway que compite por Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, y además será la encargada de presentar a la próxima Mejor Artista Nueva, siguiendo la tradición de las ganadoras anteriores.

