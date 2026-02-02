VIDEO. Nicki Nicole y Billie Eilish se saludaron en los Grammy: abrazo, charla y foto juntas

La 68° edición de los Premios Grammy fue el escenario perfecto para el encuentro entre la argentina Nicki Nicole y la cantante Billie Eilish, quienes se mostraron afectuosas frente a las cámaras del evento.

La rosarina integró la selecta lista de artistas latinos que compitieron en los Grammy estadounidenses. A pesar de la gran expectativa por su álbum 'Naiki', nominado a Mejor Álbum de Música Urbana, el prestigioso galardón de la Academia terminó en manos de Bad Bunny.

Previo a que comience la ceremonia, las cantantes se toparon e intercambiaron unas breves palabras donde dejaron ver la buena onda entre ellas. Gracias a una cámara presente en el momento, se pudo captar un poco de lo que fue la charla entre ellas.

El parecido entre ambas

Con un inglés rústico, la argentina le cuenta a la estadounidense que a ella le suelen remarcar su parecido, e incluso la llaman “la Billie Eilish argentina”. Aunque Nicki intenta decir que ella no ve la similitud, Billie responde con un “sí” efusivamente, como si alguien ya le hubiera mencionado sobre el parecido entre ambas.