Salta llegó al doble de muertes en tránsito que en enero 2025

El primer mes de 2026 cerró en Salta con un dato alarmante en materia de seguridad vial: 14 personas murieron como consecuencia de siniestros ocurridos en rutas y calles de la provincia, de acuerdo con los registros de la Policía. La cifra duplica los fallecimientos contabilizados en enero de 2025 y consolida al período como uno de los arranques de año más críticos de los últimos tiempos.

El promedio expone la magnitud del problema: prácticamente una muerte cada 48 horas.

El año se abrió con dos casos en menos de 24 horas. En la noche del 1 de enero, en la ruta provincial 13, en cercanías de La Unión, en el norte provincial, se produjo un choque entre dos camionetas. Un hombre de 57 años murió como consecuencia del impacto.

Horas después, en la madrugada del 2 de enero, un joven de 21 años perdió el control de la motocicleta que conducía en la Circunvalación Este de la capital salteña, en barrio Floresta, y falleció por las lesiones sufridas. Fueron las primeras víctimas fatales del año.

Dos días después se sumó otro deceso sobre la ruta provincial 5, donde un hombre de 72 años murió tras caer de la motocicleta en la que viajaba. Con esos episodios, el mes comenzaba a mostrar una tendencia sostenida.

Hacia la mitad de enero, los registros ya acumulaban nueve fallecimientos. Durante ese fin de semana se reportaron dos motociclistas muertos en hechos ocurridos en la capital y en San Lorenzo, ambos sin intervención de terceros.

El 20 de enero se incorporó otro caso: un menor que viajaba en motocicleta junto a otro joven colisionó con un automóvil en barrio El Carmen y murió al día siguiente. El total ascendía entonces a 11.

La última semana concentró tres nuevos fallecimientos, todos el martes pasado, en distintos puntos de la Ruta Nacional 34.

En Salvador Mazza, un motociclista murió tras ser embestido por un colectivo interurbano a la altura del Cementerio Municipal. Más al sur, en Lumbreras, un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Renault Sandero con tráiler dejó como saldo la muerte de una mujer y un conductor hospitalizado. Ese mismo día, en Rosario de la Frontera, otro motociclista perdió la vida tras colisionar con una camioneta en un tramo donde se registraban lluvias.

El cierre del mes contrasta con el balance anual previo: 2025 había finalizado con 130 muertes por hechos viales, una baja respecto de las 141 registradas en 2024. Sin embargo, el arranque de 2026 muestra un incremento interanual en enero y vuelve a poner el foco en la siniestralidad en rutas provinciales, nacionales y calles, con una tendencia que se repite: las motocicletas son la protagonistas de la mayoría de los decesos.

Un contrastre que se cortó en 31 días

El aumento de víctimas fatales en el arranque de 2026 contrasta con el desempeño que Salta había mostrado hasta hace poco más de un mes. Ese comienzo interrumpió una tendencia que mostraba una mejora.

Según datos de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía, 2025 concluyó con 130 muertes por siniestros viales, el registro más bajo de los últimos diez años y una reducción del 50,7% en comparación con 2015, cuando se habían contabilizado 264 víctimas.

La evolución anual respalda esa curva descendente. Tras el pico de 2015, los decesos bajaron a 212 en 2016 y 203 en 2017. En 2018 hubo 219, mientras que desde 2019 se consolidó una caída más marcada: 165 ese año y 137 en 2020, en el contexto de menores desplazamientos por la pandemia. Luego se registraron 187 muertes en 2021, 151 en 2022, 173 en 2023 y 140 en 2024, hasta llegar al mínimo histórico de 130 en 2025.

Además de la baja en víctimas fatales, en 2025 se observaron entre 150 y 200 siniestros menos en la comparación interanual.

Los informes oficiales también delinean el perfil de riesgo: en el 62% de los siniestros fatales hubo participación de motocicletas y, dentro de ese grupo, el 70% de las personas fallecidas no llevaba casco. Entre las causas más frecuentes se repiten el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las distracciones al volante.