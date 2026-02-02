Trump dice que inició contactos con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso nuevamente a Cuba en el centro de la agenda internacional al anunciar que su administración ha comenzado negociaciones exploratorias con altos mandos del gobierno cubano y que confía en que estas conversaciones puedan traducirse en un acuerdo.

Trump realizó las declaraciones ayer en medio de un clima de creciente presión económica hacia la isla caribeña, que ha sufrido un colapso energético y una crisis económica tras el corte de los suministros de petróleo desde Venezuela, su principal sostén histórico.

"Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa", dijo el mandatario, y agregó: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".

Las manifestaciones de Trump se producen en el marco de una política estadounidense que busca estrangular los suministros de crudo hacia la isla, imponiendo aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, especialmente tras el desplome de los envíos desde Venezuela y las restricciones impuestas también a México.

El presidente estadounidense ha enfatizado que Cuba "no podrá sobrevivir" sin ese apoyo energético y ha sugerido que la severa crisis que atraviesa el país caribeño podría forzar a La Habana a sentarse a negociar.

Aunque Trump afirmó que las conversaciones han comenzado, el Gobierno cubano no ha confirmado oficialmente esos contactos, y líderes de la isla han rechazado la idea de que se pueda imponer un acuerdo bajo presión externa.

La estrategia de Washington ha generado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una profundización de la crisis humanitaria en Cuba, donde los cortes de luz, la escasez de combustibles y el alza de precios son cada vez más severos.

Ayuda mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba "esta semana", con alimentos y otros productos básicos, mientras busca "por todas las vías diplomáticas" el cómo retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones que impulsó EEUU.

Señaló que el objetivo es mantener el apoyo humanitario y encauzar el tema del combustible por la vía diplomática.