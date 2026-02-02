Informe de Turismo indica caída de 9 mil visitantes

Según datos que difundió el Ministerio de Turismo y Deportes, Salta recibió durante enero alrededor de 356.000 turistas, un 2,5% a la registrada en enero de 2025, cuando, de la misma fuente, se contabilizaron 365.024 visitantes, es decir que hubo 9 mil menos. Las cifras se conocen en medio del malestar de los empresarios por una temporada que consideran floja.

De acuerdo con el informe elaborado en base a Big Data Mobility Insights – Telecom, el pernocte promedio fue de 4,6 noches, por debajo de las 4,9 noches registradas en el mismo mes del año pasado. Desde la cartera turística señalaron que el movimiento se distribuyó en todo el territorio provincial, "con picos de ocupación asociados a festivales, ferias artesanales y eventos culturales del calendario de verano".

En los últimos días se escucharon fuertes cuestionamientos del empresariado turístico, que viene advirtiendo sobre la falta de promoción del destino Salta. Desde distintos puntos de la provincia, empresarios hoteleros y gastronómicos estimaron que la ocupación real rondó el 35%, muy por debajo de los números difundidos por el Ejecutivo. El malestar se hizo sentir incluso en destinos tradicionalmente fuertes como Cafayate.

La semana pasada, cuando la secretaria de Turismo, Nadia Loza, afirmó a El Tribuno que el sector privado "no cuenta con un observatorio estadístico propio" y aseguró que la ocupación durante enero fue del 50%.

Niveles de ocupación en fechas puntuales

Y ayer Turismo expuso datos del relevamiento hotelero del área de Estadísticas. Aseguran que se "permitió identificar altos niveles de ocupación en fechas puntuales". Entre los casos que mencionan figuran Molinos, con un 99% de ocupación el 31 de enero durante el Festival Nacional del Poncho, la Doma y el Folclore; Seclantás, con un 89% en el Festival El Seclanteño; San Lorenzo y Vaqueros, ambos con 83% en jornadas de fuerte afluencia; Cachi y San Carlos, con 81% en coincidencia con festivales tradicionales; Coronel Moldes, con 75%, y Cafayate, que alcanzó un 69% en una de las fechas centrales de la temporada estival.

El parte de prensa añade declaraciones de la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, quien sostuvo que "los datos del mes de enero reflejan el comportamiento del turismo en temporada de verano, con una fuerte incidencia de las fiestas populares y los eventos culturales en la ocupación de los destinos del interior, y una distribución del movimiento turístico en distintas regiones de la provincia". También remarcó que el pernocte promedio "permite analizar la permanencia de los visitantes y seguir trabajando en el fortalecimiento de la oferta turística, en articulación con los municipios y el sector privado".

En ese marco, el jueves pasado la ministra Arancibia recibió a representantes del sector turístico en una reunión que, según trascendió, terminó con un clima de cautela. Los empresarios confirmaron que durante esta semana continuarán las reuniones internas de las cámaras.