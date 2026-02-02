La inflación de enero cerraría por encima del 2%

El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica y, según distintos relevamientos privados, la inflación de enero se ubicará por encima del 2 por ciento.

En ese sentido, el número que manejan las consultoras está traccionado nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.

En ese sentido, señalan que los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica.

Destacaron que si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en las góndolas, especialmente en productos como las carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Qué dicen las consultoras

Las proyecciones privadas muestran un consenso en torno al 2,5 por ciento, con matices según la metodología:

La suba de precios más alta fue proyectada por Econviews, con un 2,8%. Mientras que LCG estimó que los incrementos rondarán un 2,5%, destacando la incidencia del encarecimiento de la carne.

Almaceneros de Córdoba, por su parte, calculó una variación de entre 2,4% y 2,5%. Mientras que Equilibra, ubicó el índice en 2,2%.

Finalmente IPC Online Bahía Blanca, fue la que arrojó el cálculo más optimista, con un registro cercano al 1,9%.

"Núcleos duros"

Según los especialistas, el fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Destacan que aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice -como es el caso de las bajas estacionales que se observa en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como el de los combustibles-, el peso de los alimentos frescos fue determinante.

Por otro lado, el escenario de febrero traerá una novedad técnica clave ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios.

Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.