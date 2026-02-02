“Guapos de cuartel”: la dura respuesta de Sáenz a Milani

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce público entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el ex jefe del Ejército César Milani, a partir de una serie de publicaciones en la red social X que elevaron el tono del debate político.

El conflicto se inició luego de que Sáenz cuestionara duramente a los interventores del PJ avalados por Cristina Fernández de Kirchner, a quienes acusó de ejercer prácticas autoritarias y de castigar a dirigentes por disentir. Esa publicación motivó una respuesta de Milani, quien salió a cruzar al mandatario salteño con fuertes críticas personales y políticas.

“Guapos de papel”, tituló Milani su posteo, en el que acusó a Sáenz de criticar a la expresidenta mientras, según afirmó, se “arrodilla” ante el presidente Javier Milei. Además, lo instó a “reconocer jerarquías”, lo acusó de falta de respeto y cuestionó su postura frente al liderazgo de Cristina Fernández, a quien definió como una dirigente con más del 30% de apoyo popular.

La respuesta del gobernador no tardó en llegar y fue aún más contundente. En un extenso mensaje, Sáenz calificó a Milani como un “guapo de cuartel” y lo instó a estudiar la historia antes de invocarla. “Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y los tiempos de las jerarquías arbitrarias, las botas y los gritos quedaron en el pasado”, expresó.

En ese mismo texto, el mandatario reivindicó la figura del general Martín Miguel de Güemes y el valor simbólico del poncho rojo. “Es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular”, afirmó. Y agregó: “Yo sé muy bien a quién represento: a Salta y a los salteños. Y lo voy a seguir haciendo, aun con sus amenazas y clases de historia de pacotilla”.

El origen del conflicto

El intercambio tuvo como punto de partida una publicación previa de Sáenz, realizada tras una reunión con gobernadores en la Casa de Salta, en la que lanzó duras críticas contra la conducción nacional del PJ. “¡Basta de autoritarismo!”, escribió el gobernador, al cuestionar la suspensión de militantes y dirigentes en Jujuy por parte de interventores partidarios.



En ese mensaje, Sáenz acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ejercer una “dictadura del pensamiento” dentro del partido y de imponer candidaturas “a dedo” desde Buenos Aires, lo que según sostuvo derivó en derrotas electorales en varias provincias del interior. También expresó su solidaridad con la senadora Carolina Moisés y otros dirigentes sancionados.

“El PJ nacional es el que debería ser intervenido para garantizar participación, elecciones y justicia”, afirmó el mandatario salteño, y reclamó una renovación real del peronismo.

Reunión de gobernadores y agenda federal

La publicación de Sáenz se dio tras un encuentro en la Casa de Salta con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), además del ministro del Interior, Diego Santilli. En la reunión se abordaron temas clave como el impacto de la reforma laboral, la situación fiscal de las provincias y el estado crítico de las rutas nacionales.

“Desde el norte argentino trabajamos de manera conjunta, con una mirada regional, defendiendo el federalismo y los recursos que le corresponden a cada provincia”, expresó Sáenz. También destacó que la integración del NOA es fundamental para garantizar obras, desarrollo y oportunidades.



En relación con la ley de Modernización Laboral, el gobernador advirtió que una reducción en la alícuota de Ganancias afectaría la coparticipación. “No resignaremos fondos de las provincias. Si eso se entiende, acompañaremos”, sostuvo, al tiempo que reclamó que el Gobierno nacional atienda las urgencias provinciales, como los incendios en la Patagonia, las inundaciones en el norte y el deterioro de las rutas nacionales.

El cruce con Milani, en ese contexto, dejó expuestas las profundas diferencias internas dentro del peronismo y volvió a poner en discusión el liderazgo, el federalismo y el rumbo político del partido a nivel nacional.