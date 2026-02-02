Joaquín V. González: imputaron a los siete acusados del homicidio de un detenido

Siete hombres fueron imputados por el homicidio de un detenido ocurrido en la comisaría de Joaquín V. González. La acusación fue formulada por la Fiscalía tras avanzar la investigación por la muerte de un interno que falleció luego de ser trasladado al hospital local.

Según se informó, los acusados fueron imputados de manera provisional como coautores del delito de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. Todos son mayores de edad y permanecen vinculados a la causa mientras se desarrollan nuevas medidas probatorias.

El hecho investigado ocurrió el pasado 28 de enero en la Comisaría 1 de Joaquín V. González. De acuerdo a las actuaciones, entre las 14.40 y las 15.20, un detenido que se encontraba alojado en el lugar por una causa de abuso sexual contra una menor habría sido agredido físicamente por otros internos que compartían la celda. Como consecuencia de las lesiones sufridas, fue trasladado al hospital de la ciudad, donde finalmente falleció.

Desde la Fiscalía indicaron que la investigación se encuentra en una etapa activa, con la realización de múltiples diligencias para esclarecer lo sucedido. En ese marco, se prevén extensas jornadas de audiencias testimoniales y la incorporación de nuevas pruebas.

En el avance de la causa interviene personal de la Brigada de Investigaciones del distrito, junto con equipos especializados del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.