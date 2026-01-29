¿Lo lincharon otros presos? Investigan la muerte de un detenido en Joaquín V. González y hay siete personas bajo la lupa de la Justicia

La Justicia de Salta investiga la muerte de un hombre de 52 años que se encontraba detenido en una comisaría de Joaquín V. González y, en ese marco, la Fiscalía pidió la detención formal de siete personas que ya se encontraban privadas de la libertad por otras causas. El fallecimiento se produjo tras una descompensación y posterior traslado al hospital local, y se analiza si el detenido fue víctima de una agresión dentro del lugar de alojamiento.

El fallecido, de 52 años, había sido acusado de un presunto abuso sexual contra una menor en el barrio Francisco Arias, hecho que derivó en su detención. Antes de la intervención policial, fue retenido y agredido por vecinos.

Luego de ser alojado en una dependencia policial, el hombre manifestó una descompensación y solicitó asistencia médica. Antes de ser trasladado al hospital, habría dicho que fue linchado por otros detenidos o que los golpes se produjeron en el marco de una pelea, según surge de las actuaciones incorporadas a la causa. Fue trasladado con vida al hospital Óscar Costas, donde falleció aproximadamente una hora después de su ingreso.

La investigación está a cargo de la María Celeste García Pisacic, quien interviene en feria como fiscal penal 1 de Anta. De acuerdo a fuentes judiciales, la fiscal encabezó una jornada de trabajo que incluyó la recepción de testimonios y el relevamiento de indicios, lo que derivó en el pedido de detención de siete personas, todas alojadas en dependencias policiales por otras causas.

En el marco de la pesquisa, se ordenó la documentación de la escena por parte de Criminalística, la toma de declaraciones testimoniales, el secuestro de elementos de interés y el traslado del cuerpo a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia por parte del Servicio de Tanatología Forense del CIF.

Uno de los ejes de la investigación es establecer si el detenido fue linchado por otros internos o si las lesiones se produjeron durante una pelea, además de determinar si esas agresiones guardan relación directa con el fallecimiento.

Asimismo, se dispuso el traslado de los detenidos que se encontraban alojados en la comisaría hacia otras dependencias, mientras continúan las actuaciones judiciales.

La causa se desarrolla en dos líneas: la investigación por el presunto abuso sexual denunciado y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte del hombre bajo custodia. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con los resultados de la autopsia y los informes técnicos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Joaquín V. González, departamento Anta.