Murió en el hospital de Joaquín V. González un hombre detenido tras una grave acusación

La muerte de un hombre detenido en Joaquín V. González abrió un nuevo capítulo de interrogantes en una causa que ya estaba atravesada por una fuerte tensión social. El hecho ocurrió en las últimas horas en el hospital Óscar Costas, donde el acusado había sido trasladado luego de manifestar una descompensación mientras permanecía bajo custodia policial.

El caso se originó a partir de una acusación por un presunto abuso sexual contra una menor, denunciado en el barrio Francisco Arias, una situación que provocó una inmediata reacción vecinal y derivó en un escenario de extrema sensibilidad. Según pudo reconstruirse, el hombre fue retenido y agredido por vecinos, que intentaron hacer justicia por mano propia antes de la llegada de la Policía.

Tras la intervención policial, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría N° 50, donde quedó alojado desde la noche del lunes. Ya en la dependencia, el detenido manifestó sentirse mal y solicitó asistencia médica. Fue entonces cuando se dispuso su traslado al nosocomio, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía interviniente ordenó de inmediato una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte, una diligencia clave para determinar si el deceso estuvo vinculado a una patología previa, a las agresiones sufridas o a otros factores.

En paralelo, se dispuso el traslado de todos los detenidos que se encontraban en la comisaría hacia otras dependencias policiales, medida que se concretó durante la madrugada. Además, se ordenó el secuestro de uniformes policiales de los efectivos que cumplían funciones en el momento del hecho, una acción habitual en investigaciones donde se analiza el accionar institucional.

Mientras avanzaban las medidas judiciales, familiares de personas detenidas se concentraron en las inmediaciones de la dependencia policial, a la espera de información oficial y con un clima de creciente preocupación.

Por estas horas, la causa avanza en dos planos paralelos: por un lado, la investigación del presunto abuso sexual, y por otro, el análisis exhaustivo de las circunstancias que rodearon la muerte del detenido. Desde el Ministerio Público se remarcó que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con los resultados forenses y los informes correspondientes.

El hecho generó conmoción en Joaquín V. González.